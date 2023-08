NEWS

Andrea Sanna | 13 Agosto 2023

Grande Fratello

Grande Fratello: Franco Oppini tra i concorrenti?

Nell’elenco dei papabili concorrenti che potrebbero varcare la Porta Rossa l’11 settembre potrebbe esserci anche Franco Oppini. Un nome che andrebbe ad aggiungersi ad altri emersi in queste settimane e ore.

A ricevere la segnalazione e darlo per certo un utente che ha contattato Deianira Marzano. L’opinionista ha così condiviso il messaggio che si legge sotto: “Franco Oppini, sicuro”.

Come fa notare la stessa Deianira si tratta di un nome ricorrente tornato di moda durante quest’estate e che già in passato era stato ipotizzato. La Marzano ha fatto presente anche che già dalla scorsa edizione del Grande Fratello proprio Franco Oppini avrebbe dovuto partecipare, ma l’attore avrebbe declinato l’invito per un impegno lavorativo a teatro.

L’opinionista crede però che quest’anno le probabilità di vederlo nel reality show condotto da Alfonso Signorini sono altissime: “Potrebbe esserci quest’anno al 99%”, ha scritto Deianira Marzano a proposito dell’indiscrezione sul Grande Fratello.

Grande Fratello – il rumor su Francesco Oppini

Classe 1950, Franco Oppini ha 73 anni e a oggi non ha mai preso parte ad alcun reality show. Della famiglia solo il figlio Francesco è stato grande protagonista dell’edizione numero 5 del reality show. E, proprio a seguire, il nome dell’attore è trapelato in più circostanze, senza mai essere confermato. Il suo nome a distanza di tempo torna di moda.

Nel 2023, infatti, però le cose potrebbero cambiare e un personaggio di cinema, TV e teatro come lui potrebbe essere il volto giusto per il prossimo Grande Fratello, già ricco di tante novità.

Precisiamo che a oggi nessun nome trova certezza da parte del programma stesso. Solo Corrado Tedeschi ha fatto sapere di essere stato contattato dalla redazione. Lui con la sua risposta ha lasciato tutti sulle spine con un “vedremo”. Quindi non ci resta che attendere cosa accadrà!