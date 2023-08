NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Grande Fratello

Giampiero Mughini al Grande Fratello?

Continuano le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello, in programma da settembre su Canale 5. Chi saranno i concorrenti che varcheranno la Porta Rossa? Dagospia nella giornata odierna ha fatto il nome di Giampiero Mughini.

Il noto giornalista, secondo le voci che circolano, sarebbe vicinissimo al longevo reality show e potrebbe figurare nella rosa dei partecipanti. A lanciare l’indiscrezione su Dagospia è Giuseppe Candela. Nella rubrica A Lume di Candela si legge infatti:

«Un lungo curriculum, una grande personalità. Gira voce che il prossimo 11 settembre nella casa del Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso Giampiero Mughini. Giornalista, scrittore, opinionista tv. Si era già messo in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle, ora la nuova sfida. Come se la caverà?»

Se così fosse per lui sarebbe la primissima esperienza in un reality show, dopo essersi messo in gioco nella trasmissione di Rai 1, condotta da Milly Carlucci il sabato sera.

La notizia al momento non trova conferme ufficiali da parte del Grande Fratello che, ancora non ha ufficializzato alcun concorrente. Ci sarà da aspettare e da avere pazienza. Nonostante ciò i nomi non sembrano mancare. E c’è persino chi ha smentito, come Ornella Muti (ad AdnKronos) o Claudia Gerini (a Tag24) per citare qualche personaggio noto.

A oggi quindi Alfonso Signorini e i suoi collaboratori sono al lavoro sulla nuova edizione del Grande Fratello, che promette già diverse sorprese. La prima tra tante l’ingresso di Cesara Buonamici come opinionista. A oggi si tratta dell’unica notizia ufficiale. Altra cosa certa è che il programma subirà dei cambiamenti per quanto riguarda le storie da raccontare e i contenuti su cui puntare. Meno trash e più storie, questa la frase di cui Pier Silvio Berlusconi ne ha fatto uno slogan ormai.

Attendiamo altre news sul Grande Fratello!