Nicolò Figini | 17 Agosto 2023

L’attacco di Daniele Dal Moro

Nella giornata di ieri tra Daniele Dal Moro e Guendalina Canessa è scoppiato un litigio. Il tutto è partito da un commento dell’influencer nei confronti del vippone in cui gli ha dato del “figlio di papà“. L’ex concorrente del GF si è molto risentito di ciò e ha pubblicato un audio vecchio di diversi anni in cui la Canessa gli chiede se può presentargli una sua amica. In una delle Stories Dal Moro ha continuato:

“Canessa ma fammi capire… ce l’hai con me perché non sono stato con quale delle tue amiche? Continua a dilettarti nella vecchia arte del marchetaggio (anche per le tue “amiche”) della quale tu, come ben risaputo, sei pioniera senza rompere il cazz* a chi non ti cag*! Tieni ‘sti dieci euro”.

A questo punto, Guendalina Canessa ha spiegato che l’audio non è recente e che dopo aver imparato a conoscerlo non lo consiglierebbe neanche alla sua peggiore nemica. In un messaggio scritto sui suoi spazi social ha affermato:

“Anche se siamo fortunati e abbiamo la copertura di un certo benessere, io da quando ho scelto di partecipare al primo reality ho deciso di rendermi indipendente. E uno come te non lo consiglierei neanche alla mia peggiore nemica. Kiss Kiss”.

Come possiamo vedere dalla foto qui sotto, poco fa Daniele Dal Moro ha ripreso questa dichiarazione e ha pubblicato la foto di una mucca scrivendo: “Vacche che non rompono i co**ioni“. Un attacco neanche troppo velato verso Guendalina, la quale al momento non ha ancora risposto. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e vi terremo aggiornati con tutte le informazioni del caso.

