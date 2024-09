Al Grande Fratello Shaila Gatta ammette di essere interessata per un gieffino, ma no non è Lorenzo questa volta!

Potrebbe essere scattato il primo triangolo al Grande Fratello! Shaila Gatta ha dato il due di picche a Lorenzo e ha ammesso l’interesse nei confronti di un altro gieffino. Ecco di chi si tratta!

L’interesse di Shaila Gatta

Fin dai primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta è stata una delle protagoniste principali, a causa del feeling nato con Lorenzo Spolverato.

L’ex tentatore di Temptation Island, sebbene poi abbia ritrattato su Shaila Gatta (che le aveva anche rifilato un due di picche), aveva ammesso di provare una gelosia particolare per la ballerina, ma ha poi affermato che giustamente si ha bisogno di avere libertà e fare le proprie conoscenze in un programma come il Grande Fratello: “Ho percepito qualcosa di cui non ti ho parlato e mi sono creato una mia idea. Lo so che sono un po’ matto“, ha detto il ragazzo.

Shaila Gatta ha detto che ci sarebbe una parte di lei che sarebbe anche attratta da Lorenzo in modo platonico, ma di essere molto lenta e di volersi prendere i suoi tempi: “Quando ti guardo sei bello, mi piaci, sei un ragazzo sveglio, la pensi come me, parli come me. C’è una parte di me che è attratta da questo. Però ora sono libera nello scoprire altre persone anche. Se ho una passione per Javier? Io non lo so adesso“.

Anche Lorenzo però dalla sua in questi giorni ha ammesso di avere una curiosità per diverse coinquiline. Dopo essersi confrontata con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha avuto modo di parlare con Luca Calvani. All’attore ha ammesso il suo interesse nei confronti di Javier Martinez. Così Luca ha ammesso: “Lui non sa che a te piace, però ha questa persona addosso (Helena ndr)“.

A tali affermazioni Shaila Gatta ha risposto sostenendo che in realtà a detta sua sarebbe in contrario: “Secondo me lo sa che mi piace. Un pochino lo sa e lo capisce. Ma se a lui piace l’altra (Helena) ben venga”, ha affermato.

Sempre secondo Shaila Gatta tutto ciò arriva con estrema calma, ma non mette in dubbio l’interesse di lui: “Vedremo, facciamo le cose con calma, qui c’è il tempo indefinito. Tu mi dici che lui ha questa che lo pressa, ma questa non è un problema mio“.

Luca Calvani ha spiegato alla sua coinquilina che in realtà, secondo il pensiero, Javier Martínez ha un interesse per Shaila Gatta e non per Helena: “Lui vuole te. Anzi, lui è preoccupato che tu pensi che vuole lei“.

Scatta così il primo triangolo nella Casa del Grande Fratello?