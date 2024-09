Durante il pomeriggio di oggi a Verissimo Michelle Hunziker ha ricevuto una bellissima lettera dal suo genero Goffredo Cerza: “Grazie per avermi donato Aurora”.

La lettera di Goffredo per Michelle Hunziker

Non solo Garrison. Si è partiti subito con le emozioni quest’oggi a Verissimo! Prima ospite che ha raggiunto lo studio di Silvia Toffanin è stata Michelle Hunziker. La conduttrice, che presto inizierà la sua esperienza a Striscia La Notizia accanto a Nino Frassica, si è detta molto emozionata.

Tra carriera e vita privata, la presentatrice Michelle Hunziker ha raccontato il suo rapporto con il nipotino Cesare e le sue figlie, ma anche con il genero Goffredo Cerza. In lui ha trovato un confidente, un amico con cui condividere tantissimi momenti di sport e non solo. A lui ha riservato delle parole meravigliose durante la chiacchierata a Verissimo.

Proprio Goffredo durante la puntata di oggi l’ha sorpresa con una lettera, che ha suscitato grande sorpresa in Michelle Hunziker, che non si aspettava certamente un gesto del genere:

“Lo so cosa stai pensando. Avevano finito le persone da chiamare ed eccomi qui. Può essere che questa ti sorprenderà, dato che per me è un’impresa più di scalare una montagna. La prima volta che ci siamo incontrati era la festa di compleanno tua e di Auri. La vostra famiglia è stata fin da subito accogliente”.

La lettera di Goffredo Cerza per Michelle Hunziker prosegue:

“Ho sempre trovato in te un’alleata, con cui condividere la mia passione per lo sport, il cibo e buon vino. Non mi hai mai fatto sentire di troppo, anzi! Per me sei come una seconda casa. È sempre stato tutto così, semplice e leggero. Tranquilla, abbiamo sfatato uno dei miti per cui con la suocera non si va d’accordo. Siamo la prova che non è così. Scherzi a parte, ti ringrazio per avermi consegnato con così tanta fiducia la persona più importante della tua vita e per esserci sempre. Non lo dò per scontato, ti voglio bene”.

Insomma, un rapporto davvero speciale quello tra Goffredo Cerza e Michelle Hunziker, che non è riuscita a trattenere le lacrime a Verissimo e ha ringraziato il genero per queste parole di stima e affetto.