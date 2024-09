Tutto ciò che c’è da sapere sulla ballerina Shaila Gatta, nota per Amici, Striscia la Notizia, Ciao Darwin e ora il Grande Fratello

Andiamo a conoscere chi è Shaila Gatta parlando della sua carriera da Amici, a Striscia La Notizia fino al Grande Fratello, la vita privata, la biografia e anche dove seguirla sui social.

Chi è Shaila Gatta

Nome e cognome: Shaila Gatta

Data di nascita: 6 agosto 1996

Luogo di nascita: Aversa

Età: 28 anni

Altezza: 1,70 m

Peso: 55kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: ballerina

Fidanzato: Shaila dovrebbe essere single

Figli: nessuno

Tatuaggi: alcuni piccoli sul suo corpo

Profilo Instagram: @shaylinka

Pagina Facebook: @ShailaGattaOfficial

Profilo TikTok: @shaylinkaaa

Shaila Gatta età, altezza e biografia

Andiamo a conoscere chi è Shaila Gatta diventata famosa grazie ad alcuni programmi TV. Nata ad Aversa il 6 agosto 1996, Shaila ha 28 anni di età ed è del segno zodiacale del Leone. La sua altezza è di 1,70 m e il suo peso di 55 kg. Riguardo i tatuaggi, ne alcuni piccoli sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, sua madre si chiama Luisa Menditto e fa la sarta, mentre il padre è Cosimo Gatta ed è conducente di ambulanze. Inoltre ha una sorella maggiore di nome Jessica. È stata proprio la sorella a scegliere il suo nome in onor di Shaila Risolo, una delle ragazze protagoniste del varietà Non è la Rai.

Cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila ha coltivato sin da piccola la passione per la danza. Ha frequentato il liceo linguistico, ma a sedici anni ha lasciato gli studi per trasferirsi a Roma e approfondire lo studio dei vari stili di ballo. Si è pagato questa scuola lavorando in un call center.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Shaila Gatta ha avuto varie relazioni famose. Prima è stata fidanzata con il ballerino Alessandro Rizzo ai tempi in cui era ad Amici. Successivamente ha avuto una relazione con un altro ballerino, Jonathan Gerlo, anche lui ex concorrente di Amici. La loro relazione è finita nel 2019.

Dal 2019 al 2022 ha fatto coppia con il calciatore Leonardo Blanchard. Mentre nel 2023 ha avuto una relazione con l’ex volto di Uomini e donne Alessandro Zarino. Oggi Shaila Gatta è single.

In un’intervista ha raccontato di aver vissuto una relazione tossica di 5 anni in cui ha subito violenza psicologica, un vero e proprio incubo. Ha raccontato di essere riuscita ad uscire da questa relazione grazie all’aiuto della sua famiglia.

Dove seguire Shaila Gatta: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Shaila Gatta, vediamo come seguirla sui social. A tal proposito vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 1 milione di follower.

Poi c’è una pagina Facebook che ha un seguito di oltre 600 mila like. Inoltre Shaila ha un profilo TikTok che ha oltre 350 mila follower.

In tutti i social pubblica contenuti inerenti principalmente il suo lavoro.

Carriera

Parliamo adesso del lavoro e della carriera di Shaila Gatta. Come detto, è sempre stata appassionata di danza e a 16 anni ha lasciato il liceo per trasferirsi a Roma e iscriversi a una scuola di danza. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare ballerina e ci è riuscita.

Amici

La notorietà di Shaila Gatta è arrivata nel 2015 quando ha partecipato alla 14^ edizione di Amici (quella vinta dai The Kolors). Dopo questa esperienza nel talent, ha avuto la possibilità di entrare nel corpo di ballo di vari programmi TV.

Ciao Darwin

Per alcuni anni ha fatto parte del corpo di ballo come prima ballerina del programma di Paolo Bonolis Ciao Darwin. Ciò è avvenuto nel 2016 e nel 2024.

Tale e quale show

Sempre nel 2016 è stata ballerina anche nel programma di Rai1 di Carlo Conti Tale e quale show.

Festival di Sanremo

Nella sua carriera, Shaila Gatta non si è fatta mancare nemmeno il Festival di Sanremo, dov’è stata prima ballerina nel 2017. Ed è stata nel corpo di ballo anche dello show Cavalli di battaglia.

Striscia la Notizia

Un grande successo per Shaila Gatta è stato negli anni che vanno dal 2017 al 2022, quando cioè è stata la velina mora di Striscia la Notizia. Tra l’altro è la velina che è stata più a lungo nel programma.

Paperissima Sprint

In contemporane a Striscia la Notizia, dal 2019 al 2022 Shaila ha condotto anche Paperissima Sprint.

Zelig

Nel curriculum di Shaila Gatta aggiungiamo anche un’esperienza a Zelig. Nel 2021, infatti, è stata coreografa del programma. E nel 2024 ha condotto Snap.

Shaila Gatta al Grande Fratello 2024

Per Shaila Gatta il 2024 si conclude con una nuovissima esperienza lavorativa, un bel po’ diversa dal suo campo. La ballerina, infatti, è nel cast del Grande Fratello come concorrente.

I concorrenti del Grande Fratello 2024

Condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, l’edizione 2024 del Grande Fratello vede la riconferma di Cesara Buonamici come opinionista. Al suo fianco c’è anche l’ex gieffina Beatrice Luzzi. Confermata anche Rebecca Staffelli come addetta social. Ma chi sono i concorrenti di questa edizione?

Per il 2024 al Grande Fratello come concorrenti troviamo: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere (come unico concorrente), Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Cleyton Norcross e Lino Giuliano.

E ancora ci sono: Enzo Paolo Turchi, Clarissa Burt, Helena Prestes e Shaila Gatta.

Il percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello

L’avventura di Shaila Gatta al Grande Fratello 2024 ha inizio lunedì 16 settempre con la prima puntata del reality.