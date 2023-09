Arianna Cirrincione rivela se mostrerà sua figlia sui social dopo il parto

NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Settembre 2023

Parla Arianna Cirrincione

Poche settimane fa Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Come sappiamo, la coppia si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne diversi anni fa e da quel momento non si è più lasciata. Arianna e Andrea hanno così condiviso la loro gioia con tutti i loro fan, che non hanno mai smesso di supportarli e sostenerli. Pochi giorni fa, come se non bastasse, gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno anche rivelato il sesso del bambino: una femminuccia.

Nelle ultime ore nel mentre Arianna Cirrincione ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei follower su Instagram. Nel corso della chiacchierata col suo pubblico, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così rivelato se dopo il parto mostrerà la sua bambina sui social. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se ho paura di esporre troppo la bambina? Sinceramente ancora non ci ho pensato. Paura no! Diciamo però che credo che tutto fatto nella giusta misura sia fattibile. Io in primis mi espongo sui social, e cerco di farlo in modo costruttivo limitando e filtrando le cose davvero private”.

Ma non è tutto. Poco prima di scoprire il sesso della sua bambina, Arianna Cirrincione aveva affermato di desiderare un maschietto. A quel punto i fan hanno chiesto come mai l’ex corteggiatrice avesse questa preferenza, e in merito ha affermato: “Ma allora in verità mi piacerebbe avere sia un maschietto che una femminuccia. Quindi in realtà mi piacerebbe avere entrambe! Però che dire…vado matta per i bimbi. Non so, penso al rapporto mamma/figlio e mi piace tanto l’idea! Tutto qui”.