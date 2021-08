Kim Kardashian ha postato un video in cui si vede lei insieme alle sorelle da bambine mentre si esibiscono in una canzone

Il video di Kim Kardashian da bambina con le sorelle

In queste ultime ore Kim Kardashian, la celebrità conosciuta in tutto il mondo, ha pubblicato un video su Instagram in cui possiamo vederla da bambina. All’interno del filmato, però, non è sola. Possiamo, infatti, notare anche la presenza della sorella maggiore Kourtney e della sorella minore Khloé. Si tratta di un provino registrato per il programma americano Star Search. Nella descrizione, infatti, si può leggere: “La nostra audizione per Star Search! Chiaramente non abbiamo ottenuto 4 stelle… Ma Kris Jenner ci ha fatto i vestiti!”

Cliccando qui, infatti, possiamo andare a leggere anche i commenti oltre che a vedere il simpatico video. Kourtney, per esempio, ha commentato con “Big Vibes“, che significa “Grandi emozioni“. Anche la madre, Kris Jenner, ha replicato con una frase spiritosa: “Quelli erano bei tempi! Quando vi potevo vestire! Sapevo che sarei dovuta diventare una stilista“. Ma non finisce qui. Infatti manca ancora il commento di Khloé, la quale ha detto: “Vibe di una bambina di 5 anni“.

Ma non solo. Kim Kardashian, infatti, aveva pubblicato anche una foto di lei a 16 anni, ovvero da adolescente. Il web aveva molto apprezzato, definendola molto bella oggi come a quell’epoca. Oggi, però, non mancano anche le critiche. Non per quanto concerne il suo aspetto fisico, ma per un comportamento che pare non sia piaciuto a qualche persona e che riguarda la figlia North. Poco tempo fa, infatti, la celebrità aveva condiviso l’immagine di un quadro dipinto dalla bambina. Il web, però, l’ha attaccata sostenendo che quello sarebbe stato creato da una sua amica e non dalla piccola. La madre ha fornito la spiegazione:

Non giocate con me quando si parla dei miei bambini. Mia figlia e la sua migliore amica stanno prendendo delle serie lezioni di pittura ad olio e i loro talenti e la loro creatività vengono incoraggiati e fatti crescere. North ha lavorato duramente sul dipinto, il quale ha richiesto diverse settimane per essere ultimato. Da mamma orgogliosa ho voluto condividere il suo lavoro con tutti. Vedo ora sui social media degli articoli pubblicati da adulti che cercano di capire se lo ha fatto davvero lei o no. Come vi permettete di vedere bambini realizzare cose fantastiche e poi accusarli di non essere fantastici? Per favore smettete di mettervi in imbarazzo con la negatività e permettete ad ogni bimbo di essere grandioso. North West lo ha dipinto, punto,

