Alcuni coinquilini della casa del Grande Fratello hanno cominciato a fare delle insinuazioni sull’orientamento sessuale di Michael Castorino.

Uno dei concorrenti che ancora non è venuto fuori al Grande Fratello di quest’anno è senza dubbio Michael Castorino. I social già l’hanno additato come uno dei comodini di questa edizione.

Dopo un’ ingresso friccicarello, in effetti, non è ancora stato protagonista in puntata e anche durante la diretta h24 non ha dato modo di far parlare di lui, se non recentemente per una pessima uscita che ha avuto nei confronti di Jessica Morlacchi.

Proprio quest’ultima, parlando con altri concorrenti, ha espresso il desiderio di vederlo più a suo agio e se stesso all’interno del gioco. Durante una conversazione con Javier, però, le riflessioni sul varesino sono andate oltre.

Il pallavolista argentino, infatti, ha avanzato alcune ipotesi sulle ragioni che bloccherebbero Michael: dopo averne parlato più privatamente con Jessica, i due sono tornati sull’argomento sotto le telecamere del Grande Fratello e il video ha fatto subito il giro di X:

Javier: “Se fosse, non ci sarebbe alcun tipo di problema, anzi.”

Jessica: “Ma che scherzi, io lo amerei follemente se trovasse il coraggio di…“

Se da questo scambio il contenuto potrebbe non sembrare immediato, la stessa sera Jessica si è confrontata anche con Mariavittoria. Quest’ultima, infatti, era presente durante questo scambio, ma a quanto pare non deve aver colto.

Poco dopo, infatti, interessata a sapere cosa avesse detto Javier di Michael, ha chiesto informazioni a Jessica, la quale ha risposto a bassa voce, ma il labiale ripreso è inequivocabile:

Mariavittoria: “Ma che ti ha detto Javier?“

Jessica: “Che secondo lui Michael è gay.“

non di nuovo lo stratega gate all'orecchio i fottuti diritti di adua rosalinda del vesco cannavò pic.twitter.com/zLe2mCCNPz — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) October 2, 2024

La questione verrà affrontata in puntata come accadde nel Grande Fratello Vip 5, quando Rosalinda Cannavò, ai tempi ancora Adua Del Vesco, riferì che Massimiliano Morra era omosessuale?