Chi è Clarissa Burt

Nome e cognome: Clarissa Rita Burt

Data di nascita: 25 aprile 1959

Luogo di nascita: Filadelfia

Età: 65 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 70kg circa

Segno zodiacale: Toro

Professione: attrice ed ex modella

Fidanzato: a oggi risulta essere single

Figlia: Clarissa non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @clarissaburt

Clarissa Burt età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo in merito alla biografia di Clarissa Burt. L’attrice è nata il 25 aprile 1959 a Filadelfia. La sua età dunque è di 65 anni.

Sappiamo invece che la sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 1 metro e 78 centimetri e a 70kg circa.

Clarissa è la maggiore di tre figli, tuttavia suo fratello minore è venuto a mancare dopo aver lottato diversi anni contro un cancro.

Ma andiamo a scoprire di più in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Clarissa Burt abbiamo diverse informazioni.

In giovane età, dal 1987 al 1988, è stata legata sentimentalmente all’attore Francesco Nuti.

Successivamente ha avuto una relazione con Massimo Troisi. Proprio il celebre attore fece una proposta di matrimonio a Clarissa, che tuttavia lei fu costretta a rifiutare dopo aver scoperto alcuni tradimenti da parte del suo ex compagno.

A oggi la Burt risulta essere single. Il web si chiede anche quanti anni ha la figlia di Clarissa. L’attrice però non ha figli.

Dove seguire Clarissa Burt: social e Instagram

Vi state chiedendo dove seguire Clarissa Burt sui social? Andiamo a scoprire cosa sappiamo.

La concorrente del Grande Fratello ha un profilo Instagram attivo, che vanta più di 12mila follower.

Sulla sua pagina l’attrice condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito, andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

Ma che fine ha fatto Clarissa Burt? Ecco cosa sappiamo sulla sua carriera, che parte nei primi anni ’80, quando inizia a lavorare come modella e si trasferisce a Milano per lavoro. Grazie alle pubblicità di alcuni grandi case di moda diventa nota ai più e a quel punto debutta anche in tv e al cinema.

Nel 1988 la troviamo nel cast del film Caruso Pascoski (di padre polacco), diretto dall’ex compagno Francesco Nuti. Due anni dopo partecipa al programma di Raffaella Carrà Ricomincio da due. In seguito la vediamo al fianco di Pippo Baudo nella conduzione di Un disco per l’estate, mentre nel 1996 è nel cast di Atlantam tam su Rai 1 con Fabrizio Frizzi.

Nel 2004 Clarissa Burt si candida alle elezioni europee con Alleanza Nazionale, senza però venire eletta. Nello stesso anno viene nominata assessore alla cultura del comune di Ardea.

La Talpa

Sempre nel 2004 Clarissa Burt entra nel cast della prima edizione del reality show La Talpa. Dopo alcune settimane dall’inizio della sua esperienza però l’attrice viene eliminata. Qualche anno dopo come se non bastasse la rivediamo in un altro famosissimo reality show: L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi

Dopo la partecipazione a La Talpa, nel 2010 Clarissa Burt entra nel cast della settima edizione de L’Isola dei Famosi. In questa occasione conquista il cuore del pubblico e arriva così fino alla semifinale. Da quel momento si prende una lunga pausa lontana dalle scene e solo nel 2024 decide di tornare sul piccolo schermo.

Film e programmi tv

Questi i film in cui appare Clarissa Burt: Caruso Pascoski (di padre polacco), Casa mia, casa mia…, La storia infinita 2 (The NeverEnding Story II: The Next Chapter), Vento di primavera – Innamorarsi a Monopoli, Sotto il cielo, Natale in India, Il mio amico Massimo.

Questi invece i programmi tv in cui l’abbiamo vista: Fuori Onda – Aspettando Ricomincio da due, Ricomincio da due, Un disco per l’estate, Ultimo Minuto, A scuola di cantautori, Specchio delle mie brame, Ho bisogno di Te, Atlantam tam, Isole & dintorni, La talpa, L’isola dei famosi 7.

Clarissa Burt al Grande Fratello

A settembre 2024 Clarissa Burt viene annunciata come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. Dopo anni lontana dalle scene così l’attrice torna sul piccolo schermo e si prepara a questa nuova esperienza.

Opinioniste del reality show, in partenza su Canale 5 lunedì 16 settembre sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli si occuperà invece della parte social.

I concorrenti del Grande Fratello

Ma chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024? Andiamo a fare la loro conoscenza.

Tra i concorrenti uomini che varcheranno la porta rossa ci sono: Clayton Norcross, Luca Calvani, Iago Garcia, Enzo Paolo Turch e Lino Giuliano.

Il cast di donne è invece formato da: Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Ilaria Clemente, Helena Prestes, Shaila Gatta, Iaria Galassi, Clarissa Burt e Eleonora Cecere.

Il percorso di Clarissa al Grande Fratello

Clarissa Burt si prepara a varcare la porta rossa del Grande Fratello! Lunedì 16 settembre inizia infatti il percorso dell’attrice all’interno del reality show e di certo ne vedremo di belle.

