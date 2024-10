Stasera, giovedì 3 ottobre, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Ma cosa accadrà nel corso della diretta? Andiamo a scoprire le news e le anticipazioni del GF.

Anticipazioni Grande Fratello puntata oggi 3 ottobre

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova attesissima diretta del Grande Fratello, durante la quale non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Ma andiamo a scoprire le anticipazioni della puntata del 3 ottobre del GF.

Come sappiamo in queste ore Ilaria Clemente ha dovuto momentaneamente lasciare la casa per alcuni problemi personali. In rete così sono partite svariate teorie sul perché la gieffina è stata costretta a uscire dal loft. Stasera dunque nel corso della diretta potrebbero arrivare news su quanto sta accadendo e sul futuro di Ila all’interno del gioco. Ma non solo.

Protagonisti della serata saranno ancora una volta Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Javier Martinez. Le tensioni tra i quattro, specie dopo quanto accaduto lunedì sera, si sono fatte sempre più forti e stasera ci sarà un nuovo faccia a faccia.

L’ex Velina di Striscia La Notizia infatti continua a dichiararsi libera, tuttavia sembrerebbe essere sempre più presa da Lorenzo.

News ultim’ora concorrenti: le anticipazioni del Grande Fratello

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello non mancheranno anche le emozioni e le sorprese.

Clarissa Burt infatti racconterà ai telespettatori il grande amore che l’ha legata a Massimo Troisi.

Amanda Lecciso invece sarà protagonista di una sorpresa, così come Enzo Paolo Turchi. In questi giorni infatti il ballerino e gli altri inquilini hanno preparato un regalo per il compleanno di Carmen Russo, che sarà presente in puntata e farà una bellissima sorpresa a suo marito.

Non mancheranno infine le nomination e l’esito del televoto, che decreterà il primo eliminato di questa edizione.

Anticipazioni del Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Come vi abbiamo appena annunciato, questa sera ci sarà una prima importante eliminazione. Ma cosa dicono i sondaggi e le percentuali del Grande Fratello?

A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Maria Vittoria con il 15% dei voti. A seguire troviamo Amanda e Clarissa a pari merito con il 22% dei voti e Iago, risultato essere il più amato con il 40% dei voti.

Che dunque sia proprio Maria Vittoria a dover lasciare la casa?

Il Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Stasera a che ora va in onda il Grande Fratello? L’inizio della diretta è come sempre previsto alle ore 21:30 su Canale 5.

Stando a quanto è emerso in rete, dalla prossima settimana l’appuntamento settimanale col GF sarà fissato solo al lunedì sera.

Grande Fratello dove e quando va in onda

Dove e quando va in onda il Grande Fratello? A oggi le prime serate sono fissate al lunedì e al giovedì sera su Canale 5.

La diretta dalla casa va invece in onda su Mediaset Extra (al canale 55), su Mediaset Infinity e sul sito del GF.

Non mancano naturalmente anche le strisce quotidiane, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13:30 e la domenica a a 00.30 su La5.

Questi tutti gli altri appuntamenti con il daytime: alle 10:55 e 13:40 dal lunedì al venerdì su Canale 5. Poi su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 12:15 e alle 18:15.

Chi è il conduttore del GF e i suoi opinionisti

Anche quest’anno alla conduzione del Grande Fratello c’è Alfonso Signorini.

Opinionisti di questa edizione sono invece Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Inviata social è nuovamente Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono

Ecco chi sono i concorrenti del GF. Tra gli uomini della casa troviamo:

Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

Nell’elenco delle donne ci sono invece: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.