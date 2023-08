NEWS

Nicolò Figini | 14 Agosto 2023

Madre e figlia al Grande Fratello?

AGGIORNAMENTO 14/08: Loredana Lecciso ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello: “Ogni anno esce questa notizia. Sono una persona insicura e l’idea di essere ripresa h24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia“:

Negli ultimi giorni, considerando il fatto che manca sempre meno all’inizio del Grande Fratello, si sta parlando sempre più spesso dei possibili concorrenti Vip che potrebbero far parte del reality. Per il momento non è ancora stato ufficializzato nessuno, ma si sono diffusi sul web diversi nomi. Tra questi, per esempio, possiamo citare Corrado Tedeschi. Il conduttore ha affermato di essere stato contattato dalla produzione:

“Di recente mi hanno telefonato per partecipare, vedremo. Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto“.

Tra gli altri sono stati menzionati Ninetto Davoli e anche la cantante Fiordaliso. Per quanto riguarda quest’ultima, però, i fan hanno notato che la partecipazione al Grande Fratello andrebbe contro agli impegni presi nel suo tour in giro per l’Italia. Staremo a vedere cosa accadrà.

Nella giornata di oggi, intanto, Amedeo Venza dal suo profilo Instagram fa sapere che Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso avrebbero sostenuto i provini per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Saranno abbastanza fortunate da essere scelte? Questo ce lo dirà solamente il tempo. Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più.

Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi al Grande Fratello?

Per il momento non ci resta che consigliarvi di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news sulla nuova edizione del reality di Canale 5 e molto altro ancora.