Nicolò Figini | 11 Agosto 2023

Corrado Tedeschi al Grande Fratello?

La nuova edizione del Grande Fratello è alle porte. Ancora non abbiamo informazioni certe in merito ai concorrenti che vedremo entrare dentro la casa più spiata d’Italia. Sappiamo solamente che l’opinionista unica sarà Cesara Buonamici e che alla postazione social troveremo Rebecca Staffelli.

Si sono diffusi diversi rumor in questi giorni per quanto riguarda il cast del reality. Per esempio è stato fatto il nome dell’attore Ninetto Davoli, ma anche di Cristina Scuccia. Ormai è noto a tutti che questa edizione sarà mista, ovvero troveremo personaggi famosi e persone comuni.

In queste ore a parlare è stato anche un conduttore molto amato tra gli anni ’80 e ’90. Ci stiamo riferendo a Corrado Tedeschi. Stando al settimanale Gente, infatti, pare che sia stato contattato dalla redazione del Grande Fratello:

“Di recente mi hanno telefonato per partecipare, vedremo. Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto“.

Il conduttore sta parlando delle nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi, le quali potrebbero cambiare non poco la struttura del Grande Fratello. I comportamenti dei concorrenti dovranno essere molto più contenuti altrimenti rischieranno la squalifica immediata. Inoltre, una volta eliminati, potranno rilasciare una sola intervista in radio e una a Verissimo.

Staremo a vedere se Corrado Tedeschi accetterà l’invito. Da come si è espresso sembrerebbe molto propenso ad accettare. Vi terremo informati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più. Nel frattempo, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.