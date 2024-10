Lorenzo Spolverato ha scoperto che andrà per una settimana al Gran Herman in Spagna. Ecco la sua reazione in studio

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno scoperto in diretta, dopo la loro finta eliminazione al Grande Fratello, che partiranno insieme per la Spagna alla volta del Gran Hermano.

La sorpresa per Lorenzo e Shaila al Grande Fratello

Alfonso Signorini, questa sera, ha rivelato al pubblico a casa che due concorrenti al televoto sarebbero stati eliminati per finta. In realtà, i due partiranno alla volta del Gran Hermano in Spagna e passeranno lì una settimana, mentre una concorrente spagnola arriverà in Italia.

LEGGI ANCHE: Chi sono i concorrenti al televoto nella puntata del 21 ottobre 2024? Tutte le nomination

Il primo a dover uscire dal reality è stato Lorenzo Spolverato e tutti i concorrenti si sono messi a piangere in maniera disperata. Arrivato in studio il gieffino ha affermato: “Non lo so perché non hanno fatto continuare a me il viaggio nel GF. Non sembra o è normale che sia così?“.

In seguito, il conduttore gli ha rivelato che la sua non sarebbe stata l’unica eliminazione della serata al Grande Fratello: “Sai che le emozioni non sono finite qui, sai perché? Tu non sei l’unico eliminato questa sera, ma ce ne sono due eliminazioni. Il pubblico ha deciso che deve uscire un’altra persona“. Signorini è tornato nella casa per annunciare la seconda finta eliminazione e a dover lasciare il reality (per solo una settimana) è stata Shaila.

Ragazzi, preparate le valigie perché si parte per Madrid… la Casa del Gran Hermano vi aspetta! 🤩 #GrandeFratello pic.twitter.com/MxLtKDA5JG — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 21, 2024

Quando entrambi si sono recati in studio, quindi, il presentatore ha cercato di fare un’analisi delle motivazioni del pubblico, responsabile di averli ‘eliminati‘. Tuttavia, ala fine ha ammesso che era tutto uno scherzo:

“Allora, c’è un’ultima emozione da vivere. In realtà, voi due queta sera siete stati nominati i preferiti dal pubblico del Grande Fratello. Significa che siete immuni e siete dentro alla casa! Ma attenzione, con queste due valigie voi sapete dove vi mandiamo? A Madrid! siete attesi nella casa del Gran Hermano!”.

Shaila e Lorenzo sono rimasti del tutto sconvolti e non volevano crederci. Chissà come se la caveranno in Spagna!