Nella nona puntata del Grande Fratello abbiamo scoperto, come di consueto, la scelta del pubblico nel televoto che ha visto scontrarsi i seguenti protagonisti: Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi. Tra loro siamo venuti a conoscenza di chi ha ottenuto il pass per volare al GF spagnolo.

Grande Fratello: Lorenzo e Shaila eliminati, ma…

La nona puntata del Grande Fratello è attualmente in corso e ci ha riservato diversi colpi di scena. Non solo l’annuncio dell’arrivo di Maica Benedicto, ma anche un momento di confronto tra quei protagonisti che durante la settimana hanno fatto più discutere. Dal faccia a faccia tra Yulia e il suo ex Simone allo scontro tra Javier e Lorenzo e non solo.

Atteso però è anche il risultato del televoto che è stato aperto in settimana per decretare gli immuni della settimana, che scamperanno, ci conseguenza, la temuta eliminazione dalla Casa del Grande Fratello.

A sfidarsi troviamo, come già detto anche nei precedenti articoli: Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi. Ma chi ha avuto la meglio dal televoto del Grande Fratello? A salvarsi subito sono stati Yulia, seguita da Amanda. Sono rimasti al ballottaggio finale Lorenzo e Shaila e a lasciare la Casa è Lorenzo. A seguirlo anche

Ma c’è un ma, perché Lorenzo non è stato eliminato dal Grande Fratello, ma dovrà raggiungere la Spagna per il GF spagnolo, dove trascorreranno una settimana.

La reazione degli inquilini all’annuncio? Tutti sono scoppiati in lacrime e si sono detti disperati!

Le percentuali del televoto

A interessare al pubblico sono anche le percentuali ufficiali di questo televoto del reality show. A risultare il concorrente più votato è Shaila con il 37% di voti. Al secondo posto troviamo invece Lorenzo con il 27%. Segue Yulia, che ha totalizzato il 22%. A chiudere troviamo infine Amanda che ha raccolto solo il 14%.

Per questo motivo Lorenzo e Shaila sono i prescelti per sbarcare al Grande Fratello spagnolo.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

Questi tutti i protagonisti dell’edizione 2024 del Grande Fratello. Nell’elenco dei concorrenti citiamo la presenza, tra gli uomini, di:

Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Le gieffine sono invece: Amanda Lecciso, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.

Alla lista delle concorrenti donne del Grande Fratello si aggiunge la new entry dal Gran Hermano, Maica Benedicto.