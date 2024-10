È una concorrente del Grande Fratello spagnolo ed è stata scelta come ospite per il nostro GF: ecco chi è la modella Maica Benedicto, età, fidanzato e Instagram dove poterla seguire meglio.

Chi è Maica Benedicto

Nome e Cognome: Maica Benedicto

Data di nascita: 12 gennaio 1999

Luogo di nascita: Cartagena (Murcia)

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Peso: non conosciamo il peso effettivo

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: rappresentante farmaceutica, modella, doppiatrice e influencer

Fidanzato: Maica non sappiamo se è fidanzata o single

Tatuaggi: non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @maiibenedicto

Maica Benedicto età, altezza e biografia

Tutti sono curiosi di conoscere meglio chi è Maica Benedicto, concorrente del Grande Fratello spagnolo 2024 scelta per lo scambio con i partecipanti del GF italiano.

Quanti anni ha Maica e dov’è nata? Sappiamo qual è l’altezza della Benedicto del Gran Hermano? Partiamo per ordine. Maica Benedicto è nata a Cartagena (Murcia) il 12 gennaio 1999, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Oggi la sua età è di 25 anni.

Quanto è alta Maica Benedicto e qual è il suo peso? Possiamo dire che è alta circa 1 metro e 76 centimetri, ma non il peso.

Del percorso di studi, secondo la biografia, sappiamo che è laureata in Chimica industriale e oggi è una rappresentate farmaceutica, ma anche modella, influencer e doppiatrice, come vedremo.

Vita privata: Maica del GF ha un fidanzato?

Che altre informazioni abbiamo sulla vita privata della concorrente del Grande Fratello? Maica Benedicto ha un fidanzato? Oggi non sappiamo dirvi se è o meno fidanzata oppure single.

Tra le sue passioni che l’equitazione e i cavalli. Sbirciando su Instagram infatti non mancano le immagini in compagnia degli animali. È amante dello sport e dell’arte e ama viaggiare.

È ossessionata dalla pulizia ed è germofobica, tanto che ha messo subito in guarda i coinquilini del nostro GF.

Dove seguire Maica Benedicto: Instagram e social

Siete rimasti colpiti da Maica Benedicto e intendete seguire la gieffina sui social? Dove e come fare?

Tra gli altri social dove si può seguire Maica del Grande Fratello spagnolo è presente su TikTok, su X (l’ex Twitter) e ha anche un canale Telegram.

Nei suoi account tra sponsorizzazioni, momenti di relax e quant’altro, Maica è davvero molto attiva.

Carriera

Mentre sulla carriera che informazioni ci sono su Maica Benedicto? In base a quanto appreso la gieffina è laureata in Chimica industriale. Ma non si è fermata solo a questo. Perché oggi è una rappresentate farmaceutica. Lavoro questo che divide con l’essere modella, influencer e doppiatrice.

Ha iniziato la sua carriera, infatti, studiando recitazione e ha prestato la sua voce a diversi film d’animazione, serie televisive e videoghiochi.

Non tutti sanno forse, ma Maica parla bene l’italiano, dunque per lei non ci saranno grossi problemi qui in Italia. Peraltro apprezza tanto il nostro Paese dove ha anche lavorato: “Mi sono trasferita a Milano per lavorare come modella, amo l’Italia”.

Prima del Gran Hermano e del Grande Fratello, però è stata protagonista di altri programmi ed eventi che hanno segnato la sua carriera.

Miss Turismo Spagna

Nel 2022 Maica Benedicto è stata incoronata infatti Miss Turismo Spagna. Questo le ha permesso dunque di essere ambasciatrice del turismo spagnolo in Sri Lanka.

Ailoviu

Un’altra esperienza televisiva per Maica Benedicto in carriera, è stata la partecipazione al programma Ailoviu su La7Tv.

Negli anni ha fatto anche varie apparizioni in spot pubblicitari.

Maica Benedicto dal Gran Hermano al Grande Fratello

Nel 2024 Maica Benedicto è stata annunciata come concorrente della nuova edizione del Gran Hermano.

Nella giornata del 20 ottobre, però, è stata sorpresa da una notizia: ha dovuto lasciare il programma, fare i bagagli e trasferirsi per qualche giorno in Italia, dove farà parte del nostro Grande Fratello.

Lei inizialmente preoccupata, non appena scoperta la verità si è detta entusiasta.

I concorrenti del Grande Fratello

A un mese dall’avvio del Grande Fratello chi sono i concorrenti attualmente in gioco. Ecco la lista dei partecipanti del reality show di Canale 5:

Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO) e Tommaso Franchi tra gli uomini.

Nel cast femminile citiamo invece la presenza delle seguenti concorrenti:

Amanda Lecciso, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere, Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi.

A loro come detto si è aggiunta per qualche giorno, come ospite, Maica Benedicto.

Se volete sapere chi sono invece i concorrenti del Grande Fratello spagnolo 2024 (o Gran Hermano 2024) potete consultare le pagine ufficiali della trasmissione iberica.

Il percorso di Maica Benedicto al Grande Fratello

Annunciata come prima concorrente del Gran Hermano, come detto, Maica Benedicto per qualche giorno ha trascorso il suo percorso nel reality show in un altro Paese e più precisamente in Italia.

Dall’altra parte, dal nostro Paese, al GF spagnolo sono arrivati Shaila e Lorenzo.

La sua presenza purtroppo è stata molto breve, ma è stata apprezzata da tutti gli inquilini e dal pubblico. Una volta uscita ha ammesso di sentire la mancanza del nostro programma e in particolare di Tommaso, a cui ha mandato i saluti tramite Shaila e Lorenzo.