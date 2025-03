Nella notte Mariavittoria ha accusato Lorenzo Spolverato di aver suggerito a Shaila di provarci con Emanuele, ex concorrente del Grande Fratello, per creare una dinamica.

Mariavittoria smaschera Lorenzo con una rivelazione inaspettata

Notte movimentata nella Casa del Grande Fratello. Mariavittoria Minghetti ha sganciato una vera e propria bomba durante un confronto acceso con Lorenzo Spolverato, avvenuto davanti a gran parte dei concorrenti.

L’argomento? Un presunto suggerimento che Lorenzo avrebbe dato mesi fa a Shaila per creare una dinamica finta con Lele, giusto per far parlare un po’ di sé.

Secondo Mariavittoria, Spolverato avrebbe consigliato alla ballerina di provare a flirtare con Lele per una settimana, con l’obiettivo di generare dinamiche interessanti per il programma.

Questo dettaglio non era mai emerso prima in maniera così evidente. Mariavittoria ha assicurato di averlo saputo da persone che hanno lasciato la Casa e poi sono rientrate. Già nel pomeriggio, ne aveva parlato con Jessica e Stefania, accennando a questa presunta strategia, ma anche in precedenza.

Durante la discussione, Lorenzo non ha fornito spiegazioni su questo suggerimento, ma ha invece cercato di sapere chi avesse rivelato questa informazione a Mariavittoria.

La Minghetti, però, ha scelto di non fare nomi. Si è limitata a sottolineare come questa vicenda potrebbe essere stata una delle ragioni per cui Alfonso D’Apice ha cambiato opinione su Lorenzo.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, infatti, l’ex coinquilino ha detto apertamente di aver visto cose che l’hanno molto deluso e l’hanno portato a guardare Spolverato con altri occhi.

🛑MARIAVITTORIA SGANCIA LA BOMBA:

“E la dinamica con Lele? Come la doveva creare Shaila?!”💥😏 Probabilmente le è stata raccontata da Helena dopo essere rientrata in casa grazie al ripescaggio!

La falsità di Lorenzo e Shaila nel fare i finti tonti È IMBARAZZANTE!#grandefratello pic.twitter.com/ILbGhsba75 — 🌻 ♛ SoLeiL ♛ 🌻 (@sunstateofmind_) March 5, 2025

Sul web il dibattito è esploso e in molti hanno ipotizzato che la fonte di Mariavittoria possa essere stata Helena, che durante la conversazione si era però già ritirata a dormire.

L’accusa lanciata da Mariavittoria ha inevitabilmente rinforzato il sospetto di tanti secondo cui molte azioni di Lorenzo sarebbero calcolate per ottenere visibilità.

Non sarebbe, infatti, la prima volta che un commento del genere esce dalla bocca del giovane. Durante i primi mesi del Grande Fratello, infatti, Lorenzo aveva consigliato a Giglio di dare seguito alle attenzioni di Jessica per un po’ di visibilità e perché vedeva la Morlacchi come un personaggio forte.

Il pubblico, nel frattempo, si divide tra chi lo difende e chi invece ricorda assolutamente di quel suggerimento a Shaila. Effettivamente sul web gira da tempo un video al riguardo, in cui Lorenzo parla con la ballerina senza microfono.

Dopo essere stato ripreso dal confessionale, la stessa Gatta invita il fidanzato a prendersi le sue responsabilità e ripetere quanto detto. Alla fine è l’ex velina a dirlo:

“Lorenzo ha appena detto non vuoi provare a dare tu una speranza a Lele e ci provi con lui per una settimana?“