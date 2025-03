Rita Rusic e Clizia Incorvaia hanno raccontato un aneddoto relativo allo stretto legame che Eleonora Giorgi è riuscita a stringere con la sua nipote acquisita Nina e il piccolo Gabriele.

L’invito di Eleonora Giorgi ai nipoti

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un grande vuoto nel mondo del cinema e nel cuore dei suoi familiari e dei suoi fan. Si è molto parlato del legame speciale con il nipotino Gabriele, figlio di Paolo e Clizia che ha cercato di viversi il più possibile.

Nella vita di Eleonora, però, è entrata anche Nina, lasciando un segno importante. Parliamo della sua nipote acquisita, figlia della nuora e del suo ex compagno Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Di questo rapporto ne ha fatto menzione ieri Rita Rusic, molto vicina alla Giorgi e a tutta la sua famiglia.

Ospite a La Vita in Diretta, la produttrice ha rivelato un dettaglio emozionante sul rapporto tra Eleonora e Nina. Rita ha raccontato che le due negli anni avevano instaurato un bellissimo legame, tanto che l’attrice le aveva assegnato un compito molto importante.

Eleonora Giorgi, consapevole del fatto che Gabriele, essendo ancora molto piccolo, avrebbe potuto non ricordare tante cose di lei crescendo, aveva chiesto a Nina di svolgere un ruolo speciale nella sua vita: mantenere vivo il suo ricordo.

Le ha chiesto di raccontargli di lei negli anni e del legame che li univa. In questo modo, anche in futuro, il piccolo potrà sentire la sua presenza e conoscerla attraverso le parole di chi le ha voluto bene.

“Eleonora le ha dato un ruolo importantissimo perché ha detto ‘Gabriele non si ricorderà di me perché lui è piccolo. Quindi tu che sei più grande gli devi ricordare la nonna. Gli devi parlare di me- Gli devi ricordare chi ero, non gli devi far dimenticare la nonna’.“

"Eleonora aveva chiesto a nina di raccontare e ricordare a gabriele la nonna perchè lei è più grande del fratellino"

Del rapporto con i nipoti, ne ha parlato nelle ultime ore anche Clizia Incorvaia. Quest’ultima ha raccontato che Eleonora Giorgi aveva detto a Nina che quando avessero avuto bisogno di lei, avrebbero dovuto semplicemente guardare il cielo e lei li avrebbe sempre protetti:

“Ha raccontato a mia figlia Nina, e le ha dato il ruolo di doverlo raccontare al fratello, le ha detto che aveva litigato con Dio, ma che Dio la voleva assolutamente al suo fianco e quindi lei sarebbe diventata un angelo e tutte le volte che loro volevano comunicare con lei avrebbero dovuto guardare il cielo, ‘Chiedetemi qualsiasi cosa ed io vi proteggerò’.”

Clizia ha poi speso parole stupende per la suocera. Ha sottolineato di aver scoperto parecchie cose in comune, tanto che l’avrebbe scelta come amica anche se non fosse subentrata una parentela.

“Mi lascia un’eredità di amore puro e di verità. Mi ha insegnato ad essere un’anima più vera con meno costruzioni e di perdermi meno nelle sciocchezze e nella superficie delle cose.“