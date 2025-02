Mariavittoria e Tommaso hanno vinto la possibilità di trascorrere una serata speciale per San Valentino, che li ha anche portati fuori le mura della casa del Grande Fratello, per un romantico giro di Roma by night.

Mariavittoria e Tommaso vincono la prova di San Valentino

La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha regalato ai telespettatori un momento romantico e speciale grazie a una prova che ha visto protagoniste le coppie della casa. A giocare, in particolare, sono stati i fidanzati.

Tra i concorrenti in gara, Tommaso si è distinto con una performance impeccabile, conquistando il premio in palio: una cena romantica in tugurio con la possibilità di trascorrere la notte insieme, oltre ad un esclusivo giro in limousine per le strade di Roma con la sua dolce metà.

La sfida consisteva in un test di affinità, in cui Tommaso doveva rispondere correttamente a una serie di domande su Mariavittoria, dimostrando quanto conoscesse la sua fidanzata.

Con grande sicurezza e complicità, il giovane ha superato ogni quesito senza esitazioni, dimostrando una conoscenza approfondita di Mariavittoria e battendo così Lorenzo e Alfonso.

Il premio ha permesso ai due concorrenti di vivere una serata indimenticabile. Oltre ad una cena intima nel tugurio, lontani dagli occhi indiscreti degli altri inquilini della casa, hanno potuto godersi un’esperienza esclusiva.

Tommaso e Mariavittoria sono stati protagonisti di un tour notturno della capitale a bordo di una lussuosa limousine. Roma, con le sue strade meno affollate del solito e la sua intramontabile magia, ha creato l’atmosfera perfetta per coronare il loro momento speciale.

Durante il giro, i due hanno immortalato l’evento con una romantica foto scattata di fronte al Colosseo, mentre si baciano.

Grande Fratello Instagram

Questo gesto ha suggellato una notte che rimarrà impressa nei loro ricordi. L’episodio ha entusiasmato i fan della coppia, che sui social hanno commentato con affetto nei confronti dei “Tommavi“.