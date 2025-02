Andiamo a conoscere Riccardo Sinigallia. Cosa sappiamo sul cantautore? Ecco tutte le informazioni relativa alla sua età, alla sua vita privata e vediamo dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Riccardo Sinigallia

Nome e Cognome: Riccardo Sinigallia

Data di nascita: 4 marzo 1970

Luogo di nascita: Roma

Età: 54 anni

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Peso: 65kg circa

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantautore

Fidanzata: è impegnato con la bassista Laura Arzilli

Figli: ha due figli, Manuel e Lori

Profilo Instagram: @riccardo_sinigallia

Riccardo Sinigallia età e biografia

Scopriamo chi è Riccardo Sinigallia e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. Il cantautore nasce il 4 marzo 1970 a Roma. La sua età dunque è di 54 anni.

La sua altezza è pari a 1 metro e 74 centimetri, mentre il suo peso è di circa 65kg.

Sappiamo che sua madre era dirigente della Durium, mentre suo padre era un assicuratore-ristoratore. Suo fratello è Daniele Sinigallia, musicista e produttore artistico.

Fin da ragazzo si avvicina al mondo della musica e inizia a suonare la chitarra. All’età di 12 anni invece comincia a scrivere le sue prime canzoni.

Vita privata

Prima di scoprire di più sulla sua carriera, andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla vita privata di Riccardo Sinigallia.

Sappiamo che da anni il cantautore è legato sentimentalmente alla bassista Laura Arzilli, ex componente dei Tiromancino.

Dal loro amore sono nati anche due figli, Manuel e Lori.

Dove seguire Riccardo Sinigallia: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Riccardo Sinigallia sui social? Scopriamolo.

Il cantante ha un profilo Instagram attivo, tramite il quale condivide i momenti più importanti della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo quello che sappiamo.

Carriera

Dopo essersi avvicinato al mondo della musica, Riccardo Sinigallia entra nel gruppo 10 PM Band, di cui fanno parte anche Niccolò Fabi e Francesco Zampaglione. Dopo aver cambiato il nome in 6 Suoi Ex, la band comincia a presentare canzoni inedite, fino allo scioglimento avvenuto nel 1993.

Da quel momento inizia a collaborare in qualità di autore e arrangiatore con alcuni grandi artisti del panorama musicale, tra cui lo stesso Fabi, Max Gazzè e i Tiromancino.

Nel 1999 prende parte al progetto La Comitiva, collettivo in cui figurano DJ Stile, David Nerattini, Francesco Zampaglione ed Ice One, di cui produce e scrive il disco Medicina buona.

Il 2003 Riccardo debutta da solista con il disco omonimo, anticipato dal singolo Bellamore. Tre anni più tardi esce invece l’album Incontri a metà strada.

Sanremo 2014

A dicembre 2013 viene annunciata la partecipazione di Riccardo Sinigallia al Festival di Sanremo, con la canzone Prima di andare via. Tuttavia a febbraio del 2014 viene escluso dalla kermesse in quanto la canzone era già stata eseguita in precedenza a un evento di beneficenza.

Contemporaneamente inizia a scrivere e produrre canzoni per diversi Big della musica italiana, tra cui Mina e Celentano.

Nel 2018 esce il suo quarto disco Ciao cuore.

Album e canzoni

Ecco un elenco degli album di Riccardo Sinigallia:

Riccardo Sinigallia, Incontri a metà strada, Per tutti, Ciao cuore.

Queste invece le sue canzoni più famose:

Bellamore, Solo per te/Cadere, Finora, Amici nel tempo, Il nostro fragile equilibrio, Prima di andare via, Una rigenerazione, Ciao cuore.

Riccardo Sinigallia a Sanremo 2025

A febbraio 2025 Riccardo Sinigallia è tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella delle cover e dei duetti. Sul palco dell’Ariston il cantautore si esibirà con Brunori Sas, in gara alla kermesse, e con Dimartino e i tre artisti proporranno una rivisitazione della celebre L’anno che verrà di Lucio Dalla.

I Big di Sanremo 2025

Facciamo la conoscenza dei 29 Big in gara al Festival di Sanremo 2025:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Quattro sono invece le Nuove Proposte:

Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.