Facciamo un breve riassunto della puntata andata in onda questa sera su Canale 5, poi scopriamo chi sono stati i nominati del 28 ottobre 2024 al Grande Fratello. Tutte le nomination della serata.

I nominati del Grande Fratello del 28 ottobre 2024

Questa sera ha avuto inizio la decima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e nel corso della serata sono successe moltissime cose. Abbiamo visto il ritorno di Shaila e Lorenzo in Italia dopo la settimana in Spagna nella casa del Gran Hemano, luogo in cui tra i due è scoppiata la passione. Ci sono stati dei confronto con Helena e Javier, fino a quando quest’ultimi hanno scoperto dei baci.

Eleonora Cecere, su richiesta del marito, ha abbandonato la casa a sorpresa. Tra gli immuni troviamo Shaila e Lorenzo (preferiti dal pubblico la scorsa settimana) e Jessica ed Helena (preferite di questa settimana). Queste due hanno poi dovuto scegliere chi mandare al televoto per l’eliminazione: Iago Garcia.

In Casa, come immune, è stato votato Luca Calvani. Beatrice e Cesara hanno reso immune Javier. Ma chi sono i concorrenti nominati al Grande Fratello nella puntata del 28 ottobre 2024? Ecco le nomination:

Iago Garcia ha nominato Amanda Lecciso

Yulia Bruschi ha nominato Clayton Norcross

Enzo Paolo Turchi ha nominato Amanda Lecciso

Maria Vittoria ha nominato Clayton

Clayton ha nominato Maria Vittoria

Amanda Lecciso ha nominato Tommaso

Tommaso ha nominato Amanda Lecciso

Giglio ha nominato Clayton

Le Non è la Rai hanno nominato Clayton

Luca Calvani ha nominato Clayton

Jessica Morlacchi ha nominato Clayton

Helena Prestes ha nominato Yulia

Lorenzo ha nominato Maria Vittoria

Shaila ha nominato Maria Vittoria

Javier ha nominato Clayton

Quindi, i nominati del 28 ottobre 2024 del Grande Fratello sono Iago, Clayton, Amanda e Maria Vittoria.