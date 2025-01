Alla fine della puntata del 30 gennaio 2025 del Grande Fratello ci sono state le nomination. E così andiamo a scoprire chi sono i nominati di questa sera. Vediamo tutto quello che è successo nel programma condotto da Alfonso Signorini.

I nominati del Grande Fratello del 30 gennaio 2025

Nuova puntata del Grande Fratello quella di stasera, giovedì 30 gennaio 2025. Molte dinamiche si sono susseguite nel corso della serata e c’è stato anche un verdetto del televoto aperto lo scorso lunedì con un eliminato. A tal proposito il meno votato dal pubblico è stato Bernardo.

Alla fine della puntata del Grande Fratello siamo quindi arrivati alle nomination. Esse sono avvenute con i piramidali, ma solo quattro di questi sono in confessionale e si parte proprio da Maxim che è andato in confessionale. Oltre a lui le nomination in confessionale sono state per Zeudi, Giglio e Shaila.

Vediamo quindi chi ha nominato chi tra palesi e in confessionale:

Maxim ha nominato Ilaria

ha nominato Chiara ha nominato Emanuele

ha nominato Emanuele ha nominato Ilaria

ha nominato Zeudi ha nominato Emanuele

ha nominato Stefania ha nominato Jessica

ha nominato Eva ha nominato Emanuele

ha nominato Iago ha nominato Giglio

ha nominato Giglio ha nominato Iago

ha nominato Jessica ha nominato Stefania

ha nominato Alfonso ha nominato Helena

E ancora, queste le altre nomination:

Maria Vittoria ha nominato Zeudi

ha nominato Shaila ha nominato Iago

ha nominato Pamela ha nominato Zeudi

ha nominato Tommaso ha nominato Ilaria

ha nominato Amanda ha nominato Jessica

ha nominato Lorenzo ha nominato Iago

ha nominato Javier ha nominato Eva

ha nominato Ilaria ha nominato Maxim

ha nominato Helena ha nominato Giglio

A questo punto abbiamo la lista dei concorrenti del Grande Fratello che sono finiti in nomination e al televoto: Ilaria, Emanuele, Zeudi, Jessica, Giglio e Iago. Il concorrente meno votato sarà eliminato.