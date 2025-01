Serata particolarmente intesa per Bernardo, che grazie alla Linea della Vita ha avuto modo di aprirsi e rivelare due momenti molto difficili che ha dovuto affrontare nella sua vita: la morte del fratello e lo tsunami in Thailandia.

Il toccante racconto di Bernardo al Grande Fratello

Durante la puntata di questa sera, il Grande Fratello ha deciso di regalare un piccolo spazio a Bernardo Cherubini, tra i concorrenti che potrebbero lasciare la casa questa sera.

Il concorrente ha emozionato molto il pubblico raccontando alcuni dei momenti più tragici della sua vita, facendo la Linea della Vita. Con grande trasporto, ha condiviso due eventi che lo hanno segnato profondamente: la perdita del fratello Umberto e l’esperienza drammatica dello tsunami in Thailandia.

Il primo dolore che Bernardo ha raccontato riguarda la morte di suo fratello maggiore, scomparso tragicamente in un incidente aereo. Questo evento devastante ha lasciato Bernardo in un vortice di sensi di colpa, tanto da pensare di togliersi la vita.

A salvarlo da questo baratro è stato suo fratello Lorenzo, conosciuto come Jovanotti, che con il suo affetto e il suo sostegno è riuscito a dissuaderlo e a fargli ritrovare un motivo per andare avanti.

“Mi ha fatto sentire in colpa tanto d pensare che la cosa migliore che potessi fare era andarmene a mia volta, ammazzandomi. Mi volevo fare fuori. Lorenzo mi aiuta a convincermi che non è colpa mia.“

Oltre alla perdita di Umberto, Bernardo ha vissuto un’altra esperienza drammatica nel 2004, quando si trovava in Thailandia con la sua compagna dell’epoca, Tiziana.

Durante lo tsunami che sconvolse il sud-est asiatico, Bernardo venne travolto dalla potenza dell’onda e riportò una grave frattura all’omero, che gli impediva di nuotare. In quel momento disperato, fu proprio Tiziana a salvarlo, aiutandolo a mettersi in salvo tra il caos e la devastazione causati dal disastro naturale.

“Io vengo travolto e lei uguale. Prendo una botta e mi si stacca l’omero quindi non potevo nuotare. Questa ragazza, non mi molla mai. Mi ha salvato lei. È ancora la mia ancora di salvezza.“

Tra libertà, dolore e amore Bernardo ha raccontato la sua vita ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/1k4kqohPgh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 30, 2025

Queste due esperienze hanno segnato profondamente la vita di Bernardo, lasciando cicatrici emotive e fisiche. Questa sua testimonianza al Grande Fratello ha permesso al pubblico e agli altri inquilini della casa di conoscere un po’ di più di Bernardo.

Per chiudere in bellezza questo momento, il GF ha preparato una bella sorpresa per il concorrente, facendogli incontrare Tiziana.