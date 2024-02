Grande Fratello, chi è in nomination nella puntata del 26 febbraio

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Febbraio 2024

Grande Fratello

La puntata del 26 febbraio del Grande Fratello ci ha non solo regalato il primo finalista, ma non sono mancate anche le nuove nomination. Cosa è successo è chi è finito al prossimo televoto? Ecco cosa è accaduto stasera nel reality show.

Le nomination del Grande Fratello

Quante emozioni questa sera durante la puntata del Grande Fratello! Come preannunciato la scorsa puntata il più votato questa sera avrebbe strappato il pass per la finale. Ad avere la meglio è stata Beatrice Luzzi. Ma cosa è successo ancora? Ovviamente non sono mancate le nomination.

Il cerchio si restringe nella Casa del Grande Fratello e dunque tutte le strategia iniziano a emergere e, a causa di questo, qualche amicizia potrebbe essere compromessa. In ogni caso stasera, per non farci mancare nulla, i concorrenti in gioco hanno avuto la possibilità di fare delle nuove nomination. Chi è andato al televoto?

Marco ha nominato Simona .

ha nominato . Rosy ha votato per Simona .

ha votato per . Sergio ha mandato al televoto Federico .

ha mandato al televoto . Perla ha votato Federico .

ha votato . Paolo ha dato il suo voto a Simona .

ha dato il suo voto a . Federico ha fatto il nome di Massimiliano .

ha fatto il nome di . Beatrice ha mandato in nomination Paolo.

Le nomination del Grande Fratello sono proseguite e hanno visto le altre scelte degli inquilini della Casa:

Anita ha scelto Simona .

ha scelto . Alessio ha votato per Federico.

ha votato per Simona ha dato il voto a Marco.

ha dato il voto a Giuseppe ha votato Alessio .

ha votato . Grecia ha fatto il nome di Simona .

ha fatto il nome di . Massimiliano ha nominato Grecia .

ha nominato . Greta ha votato Simona .

ha votato . Letizia esattamente come la sua compagna ha votato Simona.

Dopo aver raccolto tutte le nomination, abbiamo finalmente il responso che ci rivela chi si trova televoto del Grande Fratello. Facendo un rapido calcolo infatti stavolta a scontrarsi saranno: Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona. Alfonso Signorini ha fatto sapere che mercoledì conosceremo chi è il meno votato andrà al televoto eliminatorio di lunedì. La scelta come sempre spetta al pubblico da casa, chiamato a fare la propria votazione.

Dunque non ci resta che attendere mercoledì per scoprire cosa succederà al Grande Fratello.