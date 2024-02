Beatrice Luzzi stravince il televoto ed è in finale: tutte le percentuali

NEWS

Andrea Sanna | 27 Febbraio 2024

Grande Fratello

Stasera durante la puntata del Grande Fratello abbiamo scoperto che Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa edizione. Ecco cosa è successo e le percentuali di voto.

La prima finalista è… Beatrice Luzzi!

C’era grande attesa per questa puntata del GF e poter scoprire finalmente chi è il primo concorrente a raggiungere la tanto ambita finale! Al televoto Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Tutti e quattro sono tra i veterani del reality show di questa stagione. Ma chi ha avuto la meglio? Prima di scoprire il responso facciamo un breve recap.

In settimana a modo loro i concorrenti in questione si sono resi protagonisti ancora una volta. Beatrice Luzzi per esempio con alcune considerazioni sui concorrenti, ma anche un riavvicinamento al gruppo e a Giuseppe Garibaldi. Segnali di disgelo? Chissà! La strada sembra ancora lunga. Grecia Colmenares ha proseguito serena la sua settimana, mentre un po’ diverso il discorso per Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

Questo perché entrambi i menzionati hanno fatto alcune considerazioni dopo essere finiti al televoto e specialmente l’attore è parso un po’ risentito. Ma chi tra loro, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi ha raggiunto la finale?

A rinunciare, almeno per ora a questo privilegio è Rosy Chin. Poco dopo tra gli altri Massimiliano. Dunque a giocarsi il posto sono rimaste Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Dopo un po’ di suspence abbiamo scoperto che Beatrice è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello!

Passiamo quindi alle percentuali che ci rivelano dunque il risultato finale di queste nomination del Grande Fratello. Al comando come detto troviamo Beatrice Luzzi che ha raccolto il 60% di preferenze, seguita da Grecia Colmenares al 29%. Successivamente al terzo posto troviamo Massimiliano al 16% e infine a chiudere Rosy Chin con il 4% di voti.

