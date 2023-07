NEWS

Andrea Sanna | 22 Luglio 2023

GF Vip 8

GF Vip – Cesara Buonamici opinionista

La notizia lanciata questa mattina da Dagospia ha lasciato tutti molto colpiti. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista del GF Vip 8. Una scelta che sarebbe coerente con la nuova linea editoriale scelta da Pier Silvio Berlusconi, come raccontato in più occasioni.

Ecco quanto si legge nella nota rilasciata nelle scorse ore dal portale web:

«FLASH! CESARA BUONAMICI SARÀ OPINIONISTA UNICA AL PROSSIMO “GRANDE FRATELLO” – COME DAGO-ANTICIPATO DA GIUSEPPE CANDELA, SI TRATTA UNA SCELTA PER SPIAZZARE E “ALZARE IL LIVELLO” DELLA TRASMISSIONE, IN LINEA CON IL NUOVO CORSO ANTI-TRASH DI MEDIASET VOLUTO DA PIER SILVIO BERLUSCONI…»

Il gossip, di cui ieri proprio Giuseppe Candela aveva parlato per Dagospia, sembrava essere utopia. Si pensava che difficilmente potesse andare in porto una trattativa di questo tipo, visti anche gli impegni lavorativi della conduttrice del TG5. Cesara Buonamici da 30 anni alla guida del telegiornale al GF Vip? Sembrerebbe davvero impossibile, eppure…! L’indiscrezione ha iniziato a circolare piuttosto velocemente e oggi sembra trovare qualche conferma in più, almeno secondo la fonte citata.

A sostituire Orietta Berti e Sonia Bruganelli al GF Vip dunque non saranno Katia Ricciarelli e Paola Barale, tra i nomi più caldi, ma Cesara Buonamici. Ci teniamo a precisare che al momento quest’ultima non si è espressa e non ha commentato i chiacchiericci sul suo conto. Dunque resta in stand-by finché non verrà confermata dal programma stesso.

In queste edizioni del GF Vip, c’è da dire che spesso durante i vari collegamenti con il TG5 Alfonso Signorini ha spesso lanciato la proposta scherzosa alla giornalista. Battute che, però, a quanto pare potrebbero concretizzarsi molto presto.

Restiamo quindi in attesa di capire se davvero Cesara Buonamici sarà il volto designato per rappresentare il ruolo di opinionista del GF Vip. In ogni caso vi invitiamo a seguirci per tante altre news e curiosità sul reality show di Canale 5.