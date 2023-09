Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Settembre 2023

Grande Fratello

La parodia di Giselda e Alex del Grande Fratello

Primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello e l’esuberante Giselda Torresan ha già attirato l’attenzione del popolo della rete. Sul web la bravissima Valentina Barbieri (che realizza abitualmente le imitazioni di Chiara Ferragni e tanti altri volti noti) ha messo su una parodia esilarante sulla concorrente del Grande Fratello, che vi invitiamo a guardare.

La creator ha coinvolto Thomas Basilico, quest’ultimo nel ruolo di Alex Schwazer. Nel video, che vi abbiamo lasciato qui sotto in allegato, vediamo Valentina Barbieri vestire i panni della concorrente del Grande Fratello, con la sua parlata veneta e spiccato entusiasmo. Nel filmato chiacchiera con lo sportivo, il quale è concentrato sulla sua preparazione in vista del ritorno in gara dopo la squalifica.

Sia Valentina Barbieri che Thomas Basilico si sono calati alla perfezione nella parte. Sono riusciti a cogliere ogni sfumatura della personalità di Giselda Torresan e Alex Schwazer del Grande Fratello. Il siparietto si svolge nella finta Casa realizzata con i vari filtri e Giselda sembra essere piuttosto persuasiva con le sue domande nei confronti del coinquilino. Quest’ultimo poi lo ritroviamo in confessionale chiedere aiuto agli autori.

Insomma una scenetta davvero molto divertente che ha già conquistato i fan del Grande Fratello e chi, abitualmente, segue di due content creator sui social. Nelle varie piattaforme in cui è è presente, il contenuto ha ottenuto una valanga di like, commenti e condivisioni.

Chissà se Alex Schwazer e Giselda Torresan mentre si trovano nella Casa del Grande Fratello verranno a conoscenza di questa prima imitazione. Non è escluso che magari in puntata venga mostrato il filmato, come già accaduto in altre occasioni negli anni passati. E chissà quali saranno le reazioni dei diretti interessanti nello scoprire quanto siano apprezzati.

Seguiteci ancora per altre news sul Grande Fratello!