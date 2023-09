Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Settembre 2023

Grande Fratello

Durante un momento di chiacchiera con Giselda e Angelica, Rosy rivela al Grande Fratello che Chin non è il suo cognome

La rivelazione di Rosy al Grande Fratello

Nella Casa del GF i concorrenti si lasciano andare alle prime confidenze. Gli inquilini stanno pian piano mostrando gli aspetti del proprio carattere e non mancano racconti sul proprio privato. Rosy Chin del Grande Fratello, per esempio, è una delle concorrenti che più ha dato modo di farsi conoscere e ha rivelato anche un qualcosa di inaspettato legato al suo cognome.

Ieri 13 settembre al Grande Fratello mentre chiacchierava in cucina con Giselda Torresan e Angelica Baraldi, Rosy ha fatto una curiosa confessione. Tutto è cominciato con l’operaia di Pieve del Grappa che, involontariamente, ha storpiato il cognome della Chin. Quest’ultima mentre era alle prese con la preparazione del pranzo, ha ammesso: “Che poi a dire il vero Chin non è neanche il mio cognome vero. Ma non diciamolo troppo a voce alta…”.

Una frase questa che ha letteralmente spiazzato le due coinquiline, che mai si sarebbero immaginate qualcosa di simile. Sorpreso anche il pubblico da casa che sui social ha commentato stupito. Angelica e Giselda incuriosite hanno voluto dunque sapere allora qual è il vero cognome della chef del Grande Fratello. Lei a mezza lingua l’ha detto, ma ha anche spiegato che non vorrebbe farlo sapere troppo in giro: “Però non ditelo troppo. voce alta, prima che…È comunque una storia lunga, ma una bella storia”, ha precisato.

Rosy Chin svela che “Chin” non è il suo vero cognome #gf pic.twitter.com/CtMSkc6KIq — disagiotv (@disagio_tv) September 14, 2023

Non sappiamo il motivo che ha spinto Rosy del Grande Fratello a non volerne parlare più di tanto. Ma chissà non possa emergere qualcosa nel corso delle settimane.

Dove abbiamo già visto Rosy Chin

Chef molto apprezzata in quel di Milano (e non solo), Rosy Chin prima del Grande Fratello l’abbiamo già vista protagonista in TV.

Oltre a The Ferragnez, la docu-serie dedicata alla storia di Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia, Rosy ha avuto modo di prendere parte ad altre trasmissioni (e non solo).

Nel 2023, per esempio, la concorrente del reality di Canale 5 è stata ospite di È Sempre Mezzogiorno su Rai 1. Nel format condotto da Antonella Clerici ha avuto il piacere di poter presentare un suo piatto. L’8 settembre invece, a ridosso del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Rosy Chin è comparsa nel programma Camper in viaggio sempre su Rai 1.

Ma non solo, perché Rosy Chin collabora anche con Giallo Zafferano e le sue ricette sono davvero molto apprezzate dagli utenti. E ancora in un video emerso dal suo profilo, abbiamo visto la chef alle prese con una sfida culinaria lanciata dallo chef di MSC.