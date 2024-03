Perla e Simona superano il televoto, Letizia è stata eliminata

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Marzo 2024

Grande Fratello

Nella serata conclusiva del Grande Fratello scopriremo chi sono coloro che spegneranno le luci della Casa. Ma per arrivare a questo momento si è passati dal televoto che, stavolta, ha visto scontrarsi Letizia Petris, Perla Vatiero e Simona Tagli. Ecco il risultato.

Grande Fratello: Perla e Simona salve, Letizia eliminata

Prosegue inesorabile la serata della finale del Grande Fratello, tra sorprese ed emozioni. Dopo aver scoperto che Letizia Petris è la sesta finalista del reality show, la serata è proseguita con un primo televoto che ha coinvolto Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. E ad avere la meglio sono state le prime due, con l’attore eliminato.

Ma non è finita qui! Come detto la serata è proseguita con la sfida al secondo televoto flash del Grande Fratello che coinvolge Letizia Petris, Perla Vatiero e Simona Tagli. Uno scontro serratissimo, che ha visto affrontarsi tre donne. Il tutto è stato molto interessante e ha visto il passaggio del turno di due di loro. Per una delle tre invece non c’è stato niente da fare e ha dovuto abbandonare il gioco.

Tutte ci hanno regalato delle emozioni, delle discussioni ma anche dei momenti di spensieratezza e ora è arrivato il momento di tirare le somme e chiudere per sempre questo percorso al Grande Fratello. Chi tra loro ha raggiunto Beatrice Luzzi e Rosy Chin? Appena è arrivata la busta abbiamo scoperto il risultato. A superare questa seconda fase Perla Vatiero e Simona Tagli. Letizia Petris invece è stata eliminata.

E le percentuali? Conosciamo solo quella che coinvolge la concorrente eliminata della serata. Letizia Petris ha lasciato la Casa del Grande Fratello con il 18% dei voti.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare per sempre la Casa di #GrandeFratello è LETIZIA! pic.twitter.com/koRSPVEexi — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2024

Per scoprire come concluderà questa serata, non ci resta che attendere ancora un po’. Quel che è certo è che ora è che Beatrice e Rosy si troveranno a scontrarsi con Perla e Simona. Tra loro si nasconde la vincitrice del Grande Fratello.