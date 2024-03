Varrese riabbraccia l’ex moglie e la figlia: l’emozionante sorpresa (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Il primo finalista del Grande Fratello che ha ricevuto una sorpresa è stato Massimiliano Varrese. Per lui il reality ha organizzato un incontro davvero emozionante e commovente. L’attore ha incontrato l’ex moglie e la sua bambina. Tante sono state le lacrime, vediamo meglio nel dettaglio.

Massimiliano Varrese riabbraccia l’ex moglie e la figlia

Dopo la sigla iniziale e l’annuncio del sesto finalista, è partita l’ultima puntata del Grande Fratello con vari televoti per arrivare al vincitore e soprattutto tante sorprese per i sei concorrenti. E così il primo a ricevere proprio una sorpresa è stato Massimiliano Varrese.

L’attore è stato chiamato fuori da solo dal conduttore, è stato freezzato e in quel momento è entrata in scena la sua ex moglie Valentina. Massimiliano si è subito commosso, abbiamo visto i suoi occhi diventare lucidi in un attimo. E anche Valentina si è emozionata tanto che è stato complicato all’inizio iniziare a parlare.

Lei gli ha parlato con estrema sincerità e dolcezza, mostrandosi orgogliosa del suo percorso. Tra l’altro Signorini le ha chiesto se c’è la possibilità di un ritorno di coppia, dato che lui ne ha sempre parlato. Valentina ha risposto che sicuramente parleranno una volta finito il reality e nel caso il conduttore sarà il primo a saperlo.

Il viaggio di Massimiliano ha avuto due compagne di viaggio speciali: legate a lui da un filo invisibile. #GrandeFratello ❤️ pic.twitter.com/0kZjvCISlc — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2024

Ma la sorpresa non è finita qui, poiché l’ex moglie ha detto a Massimiliano Varrese che c’era un racconto della loro vita fatto da una persona speciale. E così è partito un video dedicato alla loro bambina Mia e con la voce di lei. Per l’attore è stato un colpo al cuore (in maniera positiva ovviamente) e si è di nuovo commosso nel vedere quanto fosse cresciuta la bambina. E proprio la stessa Mia è arrivata a sorpresa ed è corsa ad abbracciare il padre.

Mia: per Massimiliano la favola più bella, più importante, più magica. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/x6DuUOQxZN — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2024

Come possiamo vedere dal video, Massimiliano Varrese è scoppiato a piangere. Per lui questa è stata l’emozione più forte di tutto il percorso, un regalo davvero immenso.