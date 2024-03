La finale del GF parte col botto! Gli ex concorrenti cantano e ballano su T’amo t’amo e Non voglio mica la luna (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Grande partenza per la Finale del Grande Fratello che ha visto sigla e coreografia con la presenza degli ex concorrenti

Serata finale per il Grande Fratello, quindi una puntata piena di emozioni e grande spettacolo. Ecco che per l’occasione la redazione ha voluto iniziare l’ultima puntata del reality col botto. Come un vero spettacolo che si rispetti, non poteva mancare la sigla con tanto di corpo di ballo e che ha visto coinvolti i concorrenti usciti durante questi mesi.

La sigla e la coreografia della Finale del Grande Fratello

Siamo arrivati all’ultima puntata di questa edizione del Grande Fratello, la quinta condotta da Alfonso Signorini. Siamo arrivati quindi alla Finale e non poteva che iniziare col botto. Per questa occasione l’opening è stato davvero particolare e molto divertente.

Per prima cosa abbiamo visto il conduttore e l’opinionista Cesara Buonamici in cabina di regia divertirsi con le luci e la grafica dello studio. Poi è diventato tutto nero, un blackout, ma è qui che è partita la sorpresa. Infatti c’è stata una sigla iniziale formata da due canzoni e anche una coreografia. Ma non c’era solo il corpo di ballo del GF, ma anche tutti i concorrenti dell’edizione che sono usciti in questi lunghi mesi.

Ecco che è apparsa Rosanna Fratello che ha cantanto “T’amo t’amo”, canzone tornata in auge proprio con il Grande Fratello e usata più volte nel reality. Successivamente è entrata in scena Fiordaliso cantanto la sua “Non voglio mica la luna”. Per entrambi i brani sono entrati in scena gli ex concorrenti e ci hanno regalato un bel balletto. Curiosi di vedere il risultato? Ecco un estratto nel video qui sotto:

Questo opening del Grande Fratello è stato apprezzato molto dal pubblico del reality che si è anche divertito. Sicuramente è stato inaspettato e forse proprio per questo motivo è piaciuto ancora di più. Ha dato una nota di leggerezza e spettacolo al reaity.

Intanto abbiamo anche avuto il risultato del primo televoto e Letizia è risulata essere la sesta finalista.