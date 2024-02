NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2024

Grande Fratello

In attesa della puntata di questa sera, andiamo a scoprire chi potrebbe essere il concorrente più votato del Grande Fratello. Il televoto tuttavia questa volta non sarà eliminatorio.

Il più votato del Grande Fratello

Mancano solo poche ore alla nuova diretta del Grande Fratello e tutto inizia a essere pronto per la puntata. Stasera non mancheranno le emozioni per il pubblico. Giuseppe Garibaldi infatti potrebbe fare ufficialmente ritorno in casa, a seguito del malore che l’ha colpito qualche giorno fa. Dopo i dovuti controlli, il collaboratore scolastico sembrerebbe essere tornato in salute e non è escluso dunque il suo rientro stasera. Ma non solo. Durante la diretta scopriremo anche l’esito del televoto, che tuttavia non sarà eliminatorio. A scontrarsi in nomination ci sono ben 4 concorrenti: Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele. Ma chi sarà il più votato e chi sarà il nuovo candidato alla prossima eliminazione?

Anche questa settimana, come sempre, noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. A risultare il meno votato è Stefano Miele, che ottiene il 6% dei voti. A seguire troviamo Vittorio Menozzi con l’11% dei voti, Letizia Petris con il 37% dei voti e Beatrice Luzzi, risultata ancora una volta la più amata e la più votata con il 55% dei voti.

Precisiamo però che il televoto in queste ore è ancora aperto e non è detto dunque che sarà proprio Beatrice la più votata del Grande Fratello. Fino alla diretta di questa sera infatti il pubblico avrà la possibilità di votare il proprio inquilino preferito e potrebbero non mancare colpi di scena.

Ma cosa accadrà dunque e chi sarà il preferito? Non resta che attendere la puntata per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21.30 su Canale 5.