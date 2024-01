Chi è Stefano Miele? Età, biografia e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 8 Gennaio 2024

Si tratta di uno stilista di successo e molto apprezzato tra i volti noti dello spettacolo, tra cui Tommaso Zorzi suo grande amico. Conosciamo insieme chi è Stefano Miele: età, biografia, vita privata, è fidanzato? Poi ancora la carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Stefano Miele

Nome e Cognome: Stefano Miele

Data di nascita: 18 settembre 1990

Luogo di nascita: Formia (Latina)

Età: 33 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: stilista e direttore creativo di un brand di moda

Fidanzato: Stefano è fidanzato con un medico

Tatuaggi: Stefano non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @stefanomiele_

Stefano Miele età e biografia

Al momento le informazioni sulla biografia di Stefano Miele sono davvero scarse. Quanti anni ha e dunque qual è la sua data di nascita completa ed età? Stefano è nato a Formia il 18 settembre 1990 e la sua età oggi è di 33 anni. Mentre il segno zodiacale è la Vergine.

Sappiamo che è originario di Gaeta, dov’è cresciuto prima di trasferirsi e diventare oggi uno stilista molto apprezzato nella moda.

Da piccolo trascorreva tantissimo tempo nel negozio di scarpe di sua madre proprio a Gaeta e questo gli ha poi aperto le porte verso un futuro dedicato alle calzature e non solo.

Vita privata: Stefano del GF è fidanzato?

E della vita privata cosa sappiamo? Stefano Miele è fidanzato? Lui stesso ha raccontato di essere fidanzato con un medico, ma in generale mantiene per sé la sua vita lontana dai riflettori.

Delle poche notizie raccolte sappiamo che è uno dei migliori amici di Tommaso Zorzi e spesso è comparso nelle sue storie e foto su Instagram.

Di sé dice di essere un po’ pigro e goloso, si definisce un po’ orso.

Dove seguire Stefano Miele: Instagram e social

Sui social, per chi volesse, c’è la possibilità di poter seguire Stefano Miele. Il noto stilista detiene un account ufficiale su Instagram, ma è presente anche suThreads, per esempio.

Nel suo profilo, molto curato, Stefano Miele condivide con i propri utenti scatti che ritraggono lui e la sua arte. Non mancano momenti spensierati in compagnia di amici e colleghi.

Non manca anche il sito ufficiale.

Carriera

È sempre stato un bambino creativo e attento al dettaglio. Così è cresciuto Stefano Miele nel negozio di sua mamma a Gaeta, dove trascorreva interi pomeriggi tra scarpe di vario tipo. Scrutando tacchi e imparando il mestiere, Stefano si è dedicato a pieno a questo mestiere.

Nel mondo delle calzature è diventato ormai un simbolo, grazie anche alla sua azienda Haus of Honey, senza dimenticare mai le proprie origini.

Le sue scarpe sono state indossate da tanti volti conosciuti nel mondo dello spettacolo, da Ilary Blasi ad Aurora Ramazzotti e non solo!

Tra le sue esperienze lavorative per un periodo ha collaborato negli showroom di New York, poi Londra da Tom Ford e a seguire a Milano da Miu Miu.

Stefano Miele al Grande Fratello

In data 23 dicembre 2023, dunque a pochissimi giorni dal Natale, un comunicato ufficiale del Grande Fratello informa dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di Stefano Miele. Insieme a lui anche Sergio D’Ottavi.

Lo stilista, molto famoso tra i vip, ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova avventura. Come se la caverà?

Il percorso di Stefano al Grande Fratello

Nel 2023 Stefano Miele ha deciso di mettersi in gioco al Grande Fratello e dare il via a un nuovo percorso lavorativo in TV. Qui di seguito le parti principali della sua avventura.

15° e 16° settimana: Stefano è entrato nella Casa del GF e si sta ambientando con i suoi nuovi compagni. Ha già legato con Beatrice tra i tanti. In generale non si tira indietro nel dire la sua.

17° e 18° settimana: È stato protagonista di um’ampia discussione con Giuseppe, Anita e gli altri concorrenti. (IN AGGIORNAMENTO)