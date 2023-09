Chi è Letizia Petris? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Settembre 2023

Parte lunedì 11 settembre 2023 la nuova edizione del Grande Fratello, e anche quest’anno a varcare la porta rossa numerosi saranno i concorrenti. Tra essi c’è anche Letizia Petris. Ma cosa sappiamo sulla gieffina? Ecco tutte le informazioni, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Letizia Petris

Nome e Cognome: Letizia Petris

Data di nascita: 8 giugno 1999

Luogo di nascita: Cesena

Età: 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelii

Professione: fotografa

Fidanzato: Letizia è fidanzata con un ragazzo di nome Andrea

Figli: Letizia non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @letipetris_

Letizia Petris età e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Letizia Petris e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. La data di nascita della concorrente del Grande Fratello 2023 è l’8 giugno 1999. La sua età dunque è di 24 anni.

Letizia è nata a Cesena, ma attualmente vive a Coriano, in provincia di Ravenna. Sconosciute le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che la Petris è laureata in Digital Communication e che attualmente lavora come fotografa. Letizia ha lavorato anche presso il noto locale Samsara, che si trova a Riccione.

Ma vediamo le informazioni che riguardano la sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Letizia Petris non sappiamo molto.

In molti si chiedono se la concorrente del Grande Fratello 2023 abbia un fidanzato.

Letizia ha raccontato di avere un fidanzato di nome Andrea e stanno insieme da qualche anno. La concorrente non ha figli.

Ma siete curiosi di scoprire dove è possibile seguire la gieffina sui social?

Dove seguire Letizia del Grande Fratello: Instagram e social

Senza dubbio Letizia Petris è già molto conosciuta sui social.

Attualmente infatti, soprattutto per via del suo lavoro, la concorrente del Grande Fratello 2023 è nota su Instagram, dove vanta già più di 15mila follower.

A seguire il profilo social di Letizia sono anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Giordano Mazzocchi e Luca Vetrone.

Scopriamo adesso cosa sappiamo in merito al suo arrivo al Grande Fratello 2023.

Letizia Petris al Grande Fratello 2023

Lunedì 11 settembre parte su Canale 5 il Grande Fratello 2023 e tutto è pronto per la nuova edizione del reality show. Ancora una volta a condurre il programma sarà Alfonso Signorini, che sarà affiancato da Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista. Quest’anno nel mentre il cast sarà composto da Vip e da Nip, e tra le persone non famose c’è anche Letizia Petris. Ma perché la fotografa ha deciso di partecipare al Grande Fratello? Ecco cosa rivela lei a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Perché me lo merito per tutti i sacrifici fatti. Credo che per me possa essere una rinascita”.

Pochi giorni prima di varcare la porta rossa però, una segnalazione su Letizia Petris ha iniziato a fare il giro del web. Come ha rivelato Deianira Marzano infatti, la neo gieffina nel 2022 ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, sfilando anche sul red carpet.

Ma chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello 2023? Andiamo a conoscerli tutti.

I concorrenti del Grande Fratello 2023

Quest’anno la casa del Grande Fratello 2023 sarà abitata da personaggi Vip e Nip. Ma chi sono i concorrenti che varcheranno la porta rossa? Facciamo la loro conoscenza:

Vediamo infine il percorso di Letizia al Grande Fratello 2023.

Il percorso di Letizia al Grande Fratello 2023

Il percorso di Letizia Petris al Grande Fratello 2023 inizia lunedì 11 settembre. Proprio nel corso della prima puntata della nuova edizione, la fotografa varcherà la porta rossa, dando il via alla sua avventura.