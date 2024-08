Manca sempre meno al ritorno del Grande Fratello, ma attualmente c’è ancora molto mistero sul cast. In queste ore intanto sono arrivate le prime news circa i concorrenti Nip della prossima edizione.

Chi varcherà la porta rossa del Grande Fratello?

Ormai ci siamo! Tra pochi giorni su Canale 5 debutta la nuova edizione del Grande Fratello, attesissima da tutto il pubblico. Alla conduzione del reality show ancora una volta troveremo Alfonso Signorini, che verrà nuovamente affiancato da Cesara Buonamici, che ha già confermato il suo ritorno in studio. Attualmente intanto si stanno definendo gli ultimi dettagli in occasione della messa in onda della prima puntata e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.

A oggi intanto il cast di concorrenti, che sarà composto da Vip e Nip, non è ancora stato annunciato. Tuttavia in rete non mancano diverse voci di corridoio, che però non sono ancora state confermate da parte della produzione. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore una nuova indiscrezione ha iniziato a fare il giro del web, attirando l’attenzione degli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, come vengono smascherate le coppie fake

Amedeo Venza ha rivelato alcune news sui concorrenti Nip che potrebbero varcare la porta rossa del Grande Fratello e ovviamente il post non è passato inosservato. Stando all’esperto di gossip, tra i personaggi non noti al pubblico ci sarebbero diversi volti che avrebbero già migliaia di follower sui social. Pare però che tra le persone “comuni” ci sia anche un panettiere, che potrebbe portare aria fresca all’interno della casa.

A oggi tuttavia si tratta ancora di voci di corridoio e non sappiamo chi nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti un concorrente del reality show. Di certo però a breve gli autori inizieranno a rivelare il cast di Vip, che non deluderà le aspettative del pubblico.