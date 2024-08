Dopo mesi di voci di corridoio è finalmente arrivata la conferma secondo la quale Cesara Buonamici tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello.

La conferma di Cesara Buonamici

I fan del Grande Fratello non stanno più nella pelle e a distanza di poco più di un mese non vedono l’ora di scoprire chi saranno i concorrenti della prossima edizione. Al momento Gabriele Parpiglia avrebbe rivelato il nome della prima gieffina ufficiale, ovvero Jessica Morlacchi.

Non abbiamo ancora alcuna informazione certa, quindi dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze. La sicurezza tuttavia l’abbiamo per quanto riguarda l’opinionista che si siederà in studio accanto ad Alfonso Signorini. Si tratterà ancora una volta di Cesara Buonamici, come ha rivelato lei stessa nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera:

“Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto, e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso”.

Cesara Buonamici conferma che sarà opinionista al Grande Fratello

Cesara Buonamici stessa, a poca distanza dalla fine della precedente edizione, aveva parlato di un suo possibile ritorno e aveva confermato di essersi divertita molto:

“(…) Tornare? Una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene. Se sono contenta che finisce? Tutto finisce. È stata un’esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti. Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine…”.

Le parole della giornalista sembrerebbero lasciare intendere che sarà di nuovo da sola a indossare le vesti di opinionista, ma Parpiglia sembrerebbe mettere la pulce all’orecchio dei propri followr con il suo “scommettiamo?“. Cosa accadrà davvero lo sapremo solamente solamente tra poche settimane.