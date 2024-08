In queste ore a rompere il silenzio è stata una storica autrice di Temptation Island, che oltre a rivelare alcuni retroscena sul reality show ha anche raccontato come la redazione smaschera le coppie fake che vogliono partecipare al programma.

Parla l’autrice di Temptation Island

Dopo il successo dell’ultima edizione, Temptation Island sta finalmente per tornare su Canale 5. Mediaset infatti ha deciso di puntare ancora sul reality show targato Maria De Filippi, ormai una garanzia per l’azienda, e di offrire al pubblico nuove puntate. A oggi dunque in Sardegna si stanno svolgendo le registrazioni della trasmissione, che ancora una volta sarà condotta da Filippo Bisciglia. In questi giorni intanto i canali social del programma stanno iniziando a svelare i protagonisti che partiranno per un viaggio nei sentimenti e sono state 4 le coppie annunciate fino a questo momento.

In attesa della messa in onda della prima puntata, prevista per martedì 10 settembre, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Vediamo di cosa si tratta. Chiara Bray, storica autrice del reality, nel corso di un’intervista al magazine di Uomini e Donne ha raccontato alcuni retroscena inediti sulla trasmissione. Ma non solo.

Nel corso della chiacchierata infatti la Bray ha anche svelato come vengono smascherate le coppie fake che vogliono partecipare a Temptation Island. L’autrice ha così spiegato che spesso coloro che vogliono imbrogliare la redazione vengono beccati fin dalla prima telefonata. Capita infatti che alcuni fidanzati diano versioni differenti della stessa storia. E non è finita. C’è anche chi cerca di trovare motivazioni (non reali) che potrebbero essere interessanti ai fini della trasmissione.

In seguito gli autori svolgono diversi controlli incrociati, per verificare la veridicità di quanto raccontato dai possibili concorrenti. Insomma, pare che non ci sia possibilità di ingannare gli autori. Del resto, come tutti ben sappiamo da anni, la redazione lo sa!