Andrea Sanna | 18 Settembre 2023

La regia del Grande Fratello censura

Stasera c’è una nuova puntata del Grande Fratello, ma poco prima della puntata si è verificato un episodio singolare, che sta facendo discutere il web. Mentre tutti erano intenti alla preparazione in attesa della puntata, si è sentita una frase che ha catalizzato l’attenzione degli utenti. Sebbene si sia trattato solo di una semplice battuta da parte di Letizia Petris, sui social non si parla d’altro.

La concorrente del Grande Fratello infatti mentre passava, forse per recarsi in bagno o in stanza da letto è stata inquadrata. Ma non è questo il punto. Chiaramente Letizia Petris aveva il microfono aperto, quando ha detto: “Oddio sento odore di marijuana”. D’improvviso la regia ha staccato l’inquadratura, rimosso l’audio e ha deciso di spostarsi in un’altra stanza. Come vediamo dalle immagini ci siamo ritrovati poi in stanza da letto, dove alcuni concorrenti erano impegnati a sistemare gli ultimi dettagli prima della puntata.

Come al solito gli utenti della rete non si sono fatti scappare il momento, che hanno immediatamente registrato e condiviso con gli altri sulle varie piattaforme.

la velocità con cui hanno staccato l’audio e cambiato l’inquadratura dopo la mword pic.twitter.com/JKx20ljPhE — ✨ (@lemonsqueezeej) September 18, 2023

Dopo il presunto caso di bestemmia da parte di Claudio Roma, che al momento non sembra però aver ricevuto riscontri da parte degli autori del Grande Fratello e si sarà trattato di un fraintendimento, ora si aggiunge questo episodio. Il web sta commentando la notizia e si chiede se ci sarà qualche richiamo nei confronti di Letizia Petris, viste le regole rigide di questa nuova edizione del reality di Canale 5.

C’è da dire infatti che più volte i concorrenti sono stati richiamati anche solo per delle semplici battute, ritenute però non in linea con la trasmissione. Vedremo quindi se anche stavolta succederà la stessa cosa. In ogni caso continuate a seguirci per tante altre news sul Grande Fratello e i suoi protagonisti!