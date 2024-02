Beatrice è sempre la preferita del pubblico, alle sue spalle Marco: le percentuali

NEWS

15 Febbraio 2024

Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata, quella di lunedì, altri inquilini del Grande Fratello sono finiti in nomination. E così con il televoto oggi vedremo chi è il preferito e chi invece finirà alla prossima eliminazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli con i risultati voluti dal pubblico.

Il risultato del televoto della puntata del 14 febbraio del Grande Fratello

Sono passate 48 ore dall’ultima puntata del Grande Fratello e già va in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Anche se sono passati due giorni, comunque è stato aperto un nuovo televoto per decidere chi è il preferito e chi invece finirà al televoto per l’eliminazione definitiva.

Lo scorso lunedì è uscito dalla Casa Vittorio, lasciando tutti sconvolti e accendendo il dibattito su chi ha colpa per la sua eliminazione. Ma intanto ci sono state nuove nomination e a finire al televoto sono stati tre concorrenti: Beatrice, Marco e Stefano. Uno di loro sarà l’eliminato provvisorio, cioè finirà al prossimo televoto elimatorio. Ecco quindi com’è stata la scelta del pubblico.

Il televoto è stato chiuso subito all’inizio della puntata e solo più avanti sono stati rivelati i risultati, praticamente poco prima delle nomination. Spalle al led quindi per Beatrice, Marco e Stefano e il conduttore ha annunciato il verdetto. La prima a salvarsi è stata Beatrice. Quindi sono rimasti i due uomini. Tra Marco e Stefano il candidato all’eliminazione per il pubblico del Grande Fratello è stato Stefano. Queste le percentuali di preferenza: Beatrice 47%, Marco 43% e Stefano 10%.

Il pubblico ha deciso che al candidato all'eliminazione per il pubblico è… Stefano! #GrandeFratello pic.twitter.com/PwWYzbLV9d — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

Questa sera ci saranno altre nonìmination e dal televoto risulterà un nuovo candidato all’eliminazione. Non sappiamo però ancora quando ci sarà questa eliminazione.