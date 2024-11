Al Grande Fratello scoppia il cellulare gate! Secondo qualcuno infatti Lorenzo Spolverato, durante il viaggio per Madrid, avrebbe avuto modo di controllare il telefono. Ecco tutto quello che sta accadendo e la polemica nata sui social.

Cellulare gate al Grande Fratello

Sono trascorsi ormai quasi due mesi dalla partenza del Grande Fratello e di certo quest’anno ne stiamo vedendo di ogni all’interno del reality più spiato di sempre. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha dato il via a una nuova polemica sui social e che sta facendo discutere gli utenti. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa succedendo. Qualche giorno fa, come abbiamo visto, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno momentaneamente lasciato la casa per volare al Gran Hermano a Madrid. Proprio in questa occasione tra i due è scoppiata la passione e a oggi la coppia ha deciso di viversi alla luce del sole.

Secondo qualcuno però durante il viaggio di andata e ritorno dalla Spagna, quando non aveva modo di essere controllato h24, Lorenzo avrebbe controllato il telefono e i social, venendo dunque a conoscenza di notizie esterne. Sul web è così scoppiato il cellulare gate e nelle ultime ore ad avvalorare la tesi di alcuni utenti è stato nientemeno che Tommaso Franchi.

Il gieffino infatti si trovava sul letto a chiacchierare con Maria Vittoria Minghetti proprio di Lorenzo Spolverato, quando a un tratto lo si sente affermare chiaramente: “Ha visto il mio profilo social”. A quel punto i fan del Grande Fratello non hanno avuto più dubbi e si sono convinti sempre più che Spolverato abbia avuto modo di controllare il telefono.

CELLULARE GATE E nessuno ne parla?

L’unico vero caso da squalifica? Riportare anche notizie dall’esterno ad altri concorrenti dai su @GrandeFratello che barzelletta#grandefratello pic.twitter.com/CDMwyg0Y2E — B🧚🏻‍♀️ (@bbxsedici) November 3, 2024

Naturalmente però al momento si tratta solo di congetture. Non possiamo sapere infatti con certezza cosa sia accaduto in realtà e attualmente dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze in attesa di notizie più certe.