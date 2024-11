Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, tra Sabrina Ferilli e Giovannino arriva il confronto a Uomini e Donne. Ecco la divertente parodia che ha fatto divertire tutto il pubblico.

Sabrina Ferilli e Giovannino arrivano a Uomini e Donne

Prosegue la parodia di Temptation Island tra Sabrina Ferilli e Giovannino. Ieri sera infatti nel corso nella nuova puntata di Tú sí que vales abbiamo scoperto cosa sta accadendo tra i due, dopo il falò di confronto e l’incontro con Filippo Bisciglia. Proprio Giovannino, dopo aver immaginato di aver preso parte al celebre reality show insieme all’attrice, ha fatto un altro sogno e stavolta ci ha catapultati nello studio di Uomini e Donne, dove c’è stato il confronto con la Ferilli, proprio come avviene tradizionalmente con le coppie del programma.

La scorsa settimana, come chi ha seguito la trasmissione ben sa, Sabrina non si era presentata all’incontro con Bisciglia. Stavolta però l’attrice romana è arrivata a Uomini e Donne e tra i due c’è stato il tanto atteso faccia a faccia, alla presenza di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Giovannino a quel punto si è dichiarato geloso di Sabrina Ferilli, a causa di uno dei concorrenti che qualche settimana fa è arrivato a Tú sí que vales e che si era denudato per fare una doccia hot. Ma non solo. Nello studio di Uomini e Donne a fare il suo ingresso è stato proprio il modello in questione, che ha fatto breccia nel cuore della Ferilli. Come se non bastasse ad arrivare è stata anche la “tentatrice” Sofia, che ha scatenato la gelosia dell’attrice.

Tra Sabrina e Giovannino tuttavia non c’è stato un chiarimento e quest’ultimo ha lasciato lo studio con Sofia. La Ferilli, spiazzata, a quel punto ha affermato tra le risate: “Te ne pentirai”. Ma cosa accadrà dunque tra i due nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.