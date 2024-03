NEWS

11 Marzo 2024

Nel corso della diretta di questa sera verrà eletto il secondo finalista del Grande Fratello. Ma chi sarà a spuntarla? Ecco cosa ci dicono i sondaggi.

Chi sarà il secondo finalista del Grande Fratello?

Ci siamo! Questa sera su Canale 5 arriva una nuova puntata del Grande Fratello, che si preannuncia essere ricca di emozioni. Nel corso della serata si parlerà con ogni probabilità di Alessio Falsone e Anita Olivieri, che hanno dato sfogo alla passione dopo la notte trascorsa in suite. Ma non solo. Non mancheranno anche confronti, sorprese e anche qualche lacrima. Uno dei concorrenti infatti si prepara a vivere una gioia fortissima. Il motivo? Stasera verrà eletto il secondo finalista di questa edizione! A scontrarsi al televoto contendendosi questo titolo ci sono 4 inquilini: Rosy Chin, Letizia Petris, Paolo Masella e Anita Olivieri. Ma chi la scamperà e chi volerà direttamente all’ultima puntata unendosi a Beatrice Luzzi?

Anche in questa circostanza noi di Novella2000.it non potevamo non lanciare un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il concorrente che vorreste vedere come secondo finalista. Ma scopriamo cosa è accaduto. A risultare il meno votato è Paolo Masella, con l’11% dei voti. A seguire troviamo Letizia Petris con il 16% di voti, Anita Olivieri con il 19% dei voti e Rosy Chin, risultata la più amata e la più votata con ben il 54% dei voti.

Come sempre però vi invitiamo a prendere i sondaggi con le pinze. Nonostante le percentuali bulgare infatti non è detto che sia proprio Rosy la seconda finalista del Grande Fratello. Per diverse ore il televoto resterà ancora aperto e solo durante la diretta di stasera verrà definitivamente chiuso. Per allora di conseguenza tutto potrebbe ancora cambiare.

Ma chi sarà a trionfare? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21.30 su Canale 5.