NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2024

Grande Fratello

Questa nuova edizione del Grande Fratello di certo sta facendo molto discutere il pubblico. In queste ore intanto è stato segnato un record nella storia del programma. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Record per il Grande Fratello

Manca ormai sempre meno per la finale del Grande Fratello e di certo in molti si chiedono chi sarà a vincere quest’anno il reality show. Attualmente non è ancora stata annunciata la data dell’ultima puntata, ma senza dubbio siamo sempre più vicini alla fine del gioco. In casa intanto non mancano le tensioni e dopo l’elezione di Beatrice Luzzi a prima finalista è scoppiato letteralmente il caos. Nel frattempo però ieri sera è andata in onda una nuova puntata, durante la quale non sono mancate le emozioni.

Nel corso della serata Marco Maddaloni ha anche annunciato il suo ritiro dal gioco, a seguito del lutto che l’ha colpito. Pochi giorni fa infatti è venuto a mancare il suocero del judoka, che a quel punto ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Quello che in molti non sanno però è che con l’abbandono di Maddaloni è stato segnato un nuovo record. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Dopo l’addio di Marco, la nuova edizione del Grande Fratello si conferma essere quella con il più alto numero di ritiri nella storia del reality show. Quest’anno infatti a lasciare in anticipo il programma sono stati ben 6 concorrenti. Parliamo di Heidi Baci, Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer, Fiordaliso e infine proprio Marco Maddaloni.

Prima d’ora, tra tutte le edizioni Nip e Vip, non c’era mai stato un numero così alto di ritiri. Si tratta dunque di un dato significativo, che fa di certo riflettere. Il pubblico intanto attende con ansia la finale. Ma chi sarà a vincere il reality show di Canale 5?