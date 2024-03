Marco Maddaloni si ritira dal Grande Fratello

NEWS

Debora Parigi | 5 Marzo 2024

Grande Fratello

Uscito dalla Casa del Grande Fratello per un lutto, la morte del suocero, oggi Marco Maddaloni è tornato nel reality per parlare con gli inquilini. L’ex campione ha preso una decisione sul continuare o meno il suo percorso nel reality. Ecco cosa è successo.

La decisione di Marco Maddaloni dopo il lutto

Come sappiamo, in settimana Marco Maddaloni ha lasciato improvvisamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali. Successivamente è stato riferito che era morto il suocero a cui lui era molto legato. Quindi è stato ovviamente alcuni giorni lontano dal reality.

Nella puntata di stasera del GF si è a un certo punto affrontato questo argomento e abbiamo visto Marco fuori dalla Casa pronto a rientrare per parlare con gli altri concorrenti. Gli inquilini sono stati quindi freezzati e lui è rientrato. Posizionandosi al centro del salotto, si è rivolto ai concorrenti e ha fatto loro un discorso importante:

“Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Però mio suocero è venuto a mancare, il papà di Romina. Per me è stato sempre come un secondo padre. Era la parte leggera della mia famiglia. Potevo parlare del Napoli, potevo fare i pranzi luculiani, potevo fare tante cose. Lui le ultime parole che mi ha detto, sono riuscito a salutarlo, sono state: ‘che ci fai qua? Torna dentro la casa’”.

Anche se il suocero gli ha detto di tornare nel reality, Marco Maddaloni ha preso una decisione diversa e ha scelto di abbandonare il Grande Fratello. Ma il motivo è legato a quello che sta vivendo adesso la moglie. Ha infatti detto ancora: “La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso. Però, è un momento importante per mia moglie, tra dieci anni parlerà sempre di suo padre. E io non mi voglio perdere quelle sue lacrime e quei suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro”.

Maddaloni ha quindi salutato i suoi ex coinquilini tranquillizzandoli: “Questo non significa che vi sto abbandonando, è che devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato, adesso sarei un ipocritca se non facessi questo, quello che sento. Soffrirei a stare qui dentro. E poi l’ultimo miglio si fa sempre da solo”.