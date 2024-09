Questo pomeriggio nella trasmissione di Myrta Merlino abbiamo assistito ad alcuni commenti di Anna Pettinelli, Stefania Orlando e Cesara Buonamici in merito alle parole di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Le opinioniste di Pomeriggio Cinque contro Beatrice Luzzi

Nelle puntate precedenti del Grande Fratello abbiamo potuto più volte ascoltare Beatrice Luzzi criticare Shaila Gatta per i suoi atteggiamenti provocanti verso diversi concorrenti della casa. A difenderla ci ha sempre pensato, però, Cesara Buonamici la quale ha ripetuto il suo concetto anche durante Pomeriggio Cinque oggi:

“Sono millenni che c’è la discussione sul corpo delle donne e ci si dimentica che il corpo delle donne è il loro. Nei decenni si sono fatti dei piccoli e lenti passi avanti, adesso che lo abbiamo avuto teniamocelo. Queste ragazze sono molto belle, ma non dobbiamo proteggere i maschi dagli impulsi”.

LEGGI ANCHE: “Ci prende per il cu*o”, Helena scopre che alcuni inquilini parlano alle sue spalle e finisce in lacrime (VIDEO)

A darle ragione, come possiamo vedere anche dal video qui sotto, ci ha pensato Stefania Orlando. L’ex vippona, che già in passato ha dato contro a Beatrice Luzzi, l’ha attaccata nuovamente:

“La sua pezza è stata peggio del buco. Poi ha detto che se fosse stato in un altro contesto, una discoteca, lo avrebbe capito. Al Grande Fratello no perché lì i ragazzi non possono esprimersi. Questo l’ho trovato aberrante”.

Nemmeno Anna Pettinelli è rimasta in silenzio e, pur non giudicando troppo l’opinionista del GF, ha affermato: “Beatrice non mi sembra una bacchettona ma ne ha fatto la figura. Che Shaila sia bella e si diverta a provocare al Grande Fratello… Se non lo fai lì dove lo devi fare?“. Insomma, in generale le due donne e Myrta Merlino hanno preso le parti di Cesara sulla questione.

🔴 Di male in peggio per Beatrice Luzzi. A #Pomeriggio5, si parla dello scontro con Cesara Buonamici al #GrandeFratello e Beatrice prende altre batoste da Stefania Orlando, Anna Pettinelli e Myrta Merlino. pic.twitter.com/GcN1IjadJY — GF NEWS (@GF_news_) September 30, 2024

Che la faccenda si sia chiusa qui o se ne tornerà a parlare anche prossimamente? Staremo a vedere e noi vi terremo aggiornati con tutti i dettagli del caso.