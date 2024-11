Al Grande Fratello Shaila si è lasciata andare ad alcuni commenti negativi nei confronti di Javier, appoggiata dalla coinquilina Yulia.

Le parole di Shaila verso Javier

Da quanto Shaila ha fatto ritorno insieme a Lorenzo dalla Spagna, dove i due hanno trascorso qualche giorno all’interno della casa del Gran Hermano finendo per mettersi insieme, la situazione con gli altri coinquilini e soprattutto Javier si è decisamente raffreddata.

Il giovane argentino e anche tanti altri concorrenti del Grande Fratello si sono infatti sentiti profondamente presi in giro da Shaila e durante la sua assenza si era creato un nuovo equilibrio, poi stravolto dal suo ritorno.

Il pallavolista, infatti, è stato da subito molto chiaro nel far capire alla ballerina che non avrebbe più voluto avere nulla a che fare con lei. Il loro rapporto si sarebbe limitato alla convivenza civile e nulla più.

Dopo aver saputo, però, che Javier aveva rivelato alcune confidenze che la ragazza gli aveva fatto sotto le coperte nei giorni in cui sembrava ci fosse qualcosa tra loro, Shaila ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti, cominciando a commentare in maniera negativa non solo il comportamento del coinquilino.

Da ultimo, l’ex velina si è ritrovata in cucina con alcuni concorrenti a sparlare di Javier. A darle corda in modo particolare è stata Yulia. Nel parlare con lei, Shaila ha sottolineato quanto il giovane sia pesante secondo lei e quindi come in qualche modo l’abbia scampata:

“Mamma mia, è pesante. […] Mi sono salvata.“

” E’ pesante ” CIT. Amore, quello PESANTE, ce l’hai accanto adesso.

Ma nemmeno te ne rendi conto, perché è travestito da giullare. Quella che tu chiami pesantezza, è sicurezza di sé ed intelligenza, BUT .. 🤷🏻‍♀️ #javi7 #grandefratello

pic.twitter.com/SMXIkwrpf3 — E. 💬 (@makewhatmovesu_) November 4, 2024

Sono state numerose le critiche rivolte a Shaila per quanto accaduto con Javier. La stessa mamma di Lorenzo ha rilasciato delle dichiarazioni al riguardo, sottolineando gli errori evidenti commessi dalla ballerina.