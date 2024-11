Secondo la mamma di Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta nella sua scelta avrebbe sbagliato: “Con Javier non è stata chiara e questo non si fa”.

Shaila Gatta, la critica della mamma di Lorenzo

Tra un cellulare gate e la smentita a una fake news, si torna sulla coppia più discussa di questo GF: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato! A Non Succederà Più, programma radiofonico di Radio Radio ai microfoni di Giada De Miceli, a parlare della coppia è la madre di Lorenzo, la signora Cristina.

Durante l’intervista ha precisato che da mamma ha subito notato che Lorenzo aveva occhi solo per Shaila. Era certa che sarebbe scoppiata la passione. Così come che lui avrebbe perso la testa per la ballerina: “Anche lei sembrerebbe molto presa. In Spagna si sono lasciati andare, tutti e due erano molto attratti l’una dall’altro. Loro sono in quella bolla ‘non c’è nessuno tranne noi’”.

Nonostante Lorenzo dopo una lunga frequentazione si era ripromesso che non si sarebbe lasciato andare subito, ma è arrivata Shaila Gatta e tutto p cambiato. Nonostante abbia manifestato pieno gradimento nella ballerina e ne ha sottolineato delle qualità, ha detto: “Capisco che certe cose non si devono fare ma tutti e due sapevano che potevo incontrarsi ma non volevano, poi hanno trovato la via libera andando in Spagna“.

Sebbene siano arrivate tante critiche, la mamma di Lorenzo Spolverato ha affermato che aveva capito come tra Shaila Gatta e Javier Martinez non ci fosse qualcosa di profondo e aveva capito da subito che lei era persa di Lorenzo, ma cercava una scappatoia:

“Era consapevole che sarebbe andata incontro alle critiche. Ha sbagliato nei confronti di Javier perché non è stata chiara, a differenza di Lorenzo che ad Helena ha detto di vederla solo come un’amica. La testa di Shaila è sempre stata dalla parte di Lorenzo”.

Le parole della mamma di Lorenzo

Così come Shaila Gatta, che per lei è la donna ideale di Lorenzo, la signora Cristina ha affermato che Helena non è il suo tipo, ma in ogni caso la apprezza molto perché la trova simpatica e grande amica.

Da una parte comprende il fastidio di Enzo Paolo Turchi per le effusioni pubbliche tra Shaila e Lorenzo. “Posso capirlo perché lui comunque ha un’altra età. Se a Lorenzo non fosse piaciuta così tanto, con la situazione che Shaila ha avuto, non dico che l’avrebbe allontanata ma le avrebbe fatto capire che la storia non gli interessasse”, ha detto.

In seguito tornando nuovamente a Javier. La mamma di Lorenzo ha capito che Javier ci è rimasto molto male. Allo stesso tempo è consapevole che suo figlio ne è dispiaciuto: “Lui sa che Shaila ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare. Era immaginabile che Javier reagisse“. Infine per concludere crede che Lorenzo si potrebbe innamorare di Shaila se continuano di questo passo.

Shaila Gatta verrà a conoscenza di queste parole?