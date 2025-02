Alfonso Signorini questa sera in diretta ha rimproverato duramente Chiara per una frase infelice rivolta ad Helena durante gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello.

Alfonso Signorini riprende Chiara in diretta

Durante l’inizio della puntata di questa sera del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha ripreso Chiara per un’uscita discutibile avvenuta nei giorni scorsi nella Casa.

Il conduttore ha introdotto una clip che mostrava le reazioni dei concorrenti alla mancata elezione di Helena Prestes come finalista.

Una delle scene mostrate ritraeva una conversazione tra Shaila, Zeudi e Chiara, nella quale le tre commentavano l’atteggiamento della modella brasiliana.

A far discutere è stata una frase pronunciata da Chiara in risposta a Shaila. Quest’ultima aveva detto: “Le regine non si chiamano da sole regine”, riferendosi a Helena.

A quel punto, Chiara ha commentato con tono sfacciato che nella storia solitamente le regine hanno fatto una brutta fine: “Solitamente le regine vengono impiccate”.

La battuta non è passata inosservata e ha suscitato il rimprovero del conduttore. Signorini ha deciso di intervenire per chiarire la questione, sottolineando che si trattava di un’espressione infelice e fuori luogo.

Chiara ha provato a giustificarsi, spiegando che non si stava riferendo ad Helena, ma Alfonso non c’è stato ed ha rimproverato duramente la concorrente:

“Ma dai, ma piantala. Questo significa prendere per i fondelli il pubblico. In quel momento non hai collegato il cervello alla bocca. A me personalmente ste sceneggiate che prendete in giro il pubblico non piacciono.“

Ha, dunque, invitato Chiara a riflettere sul peso delle parole, soprattutto in un contesto pubblico come quello del Grande Fratello e a non nascondersi dietro ad un dito con scuse banali.