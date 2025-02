Oggi si è svolta la registrazione della penultima puntata del pomeridiano di Amici 24, durante la quale due nuove allieve sono entrate al Serale. Ma andiamo a leggere tutte le anticipazioni e vediamo quello che è accaduto in studio.

Le anticipazioni della ventunesima puntata di Amici 24

Ci avviciniamo sempre più verso la fine del pomeridiano di Amici 24. Sabato 22 marzo inizierà infatti il Serale, durante il quale verrà eletto il vincitore o la vincitrice di questa edizione del talent show. Oggi nel mentre è stata registrata la ventunesima puntata, la penultima, che andrà in onda su Canale 5 domenica 2 marzo. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a leggere le anticipazioni, fornite come sempre dagli amici di Superguidatv.

Dopo la scorsa settimana, anche stavolta in studio sono arrivati nuovi Big direttamente dal Festival di Sanremo 2025. Ospiti musicali sono stati infatti i Coma_Cose e Francesca Michielin. Giudice della gara canto è stata invece Giorgia, che ha anche presentato il suo brano sanremese.

Ma entriamo nel vivo delle anticipazioni e vediamo cosa è accaduto durante la gara di canto.

La gara di canto

Anche questa settimana, come da tradizione, si è svolta la gara di canto. Ma cosa è accaduto e come si sono posizionati gli allievi di Amici 24? Scopriamolo:

Chiamamifaro Luk3 TrigNO Vybes Senza Cri Deddè

Ad avere l’opportunità di presentarsi davanti ai prof per ottenere la maglia dorata è stata dunque Chiamamifaro.

La gara di ballo

Anche stavolta, come accaduto la scorsa settimana, non si è svolta la gara di ballo. Due allievi di Amici 24 infatti erano assenti in studio e i ballerini ancora senza maglia erano in pochi per poter sostenere una sfida.

Ma chi sono i ragazzi non presenti alla puntata? Daniele e Dandy. L’allievo della Celentano è ancora infortunato e solo da lunedì potrà riprendere a esibirsi.

Anticipazioni Amici 24: chi ha preso la maglia del Serale

La nuova puntata di Amici 24, come ci svelano le anticipazioni, è iniziata con Deborah Lettieri che ha fatto esibire la sua allieva Raffaella, avendo avuto meno opportunità degli altri di farsi vedere. Dopo tre performance, la ballerina ottiene il sì di tutti i prof ed accede così al Serale.

Ad arrivare davanti alla commissione, avendo vinto la gara di canto, è stata anche Chiamamifaro. La giovane artista si esibisce per due volte e alla fine anche lei ottiene i tre sì per la maglia dorata. Anche Angelica, come Raffaella, entra dunque al Serale.

A esibirsi davanti ai prof sono stati però anche altri allievi. Il primo a provarci è stato TrigNO che canta due volte. In entrambe le occasioni però Rudy Zerbi dice di no.

È poi la volta di Vybes, che viene bocciato per due volte da Anna Pettinelli.

Anche Senza Cri si esibisce due volte. La prima riceve un no da Anna, mentre la seconda da Rudy.

Quando va in onda la ventunesima puntata di Amici 24

Adesso che abbiamo letto tutte le anticipazioni della ventunesima puntata di Amici 24, andiamo a scoprire quando va in onda il nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi.

La penultima puntata verrà trasmessa su Canale 5 domenica 2 marzo, come sempre alle ore 14:00.

Non riuscirete a seguire la messa in onda televisiva? Nessun problema. I fan avranno modo di recuperare la puntata in streaming, collegandosi semplicemente al sito Wittytv.it.