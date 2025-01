Starebbero per arrivare provvedimenti per la casa del Grande Fratello dopo la violenta lite tra Helena e Jessica

A seguito di quanto accaduto nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello, nel corso della prossima puntata potrebbero arrivare dei seri provvedimenti. Ecco cosa è emerso in rete.

Provvedimenti in arrivo al Grande Fratello?

Sono state ore particolarmente intense le ultime nella casa del Grande Fratello. Le tensioni tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono infatti arrivate al culmine e tra le due c’è stata una violentissima lite, durante la quale i toni si sono accesi e sono volate parole pesantissime. Ma non solo. La modella brasiliana ha infatti lanciato un bollitore pieno d’acqua alla cantante e a quel punto in rete è scoppiato il caos. In molti infatti stanno chiedendo che vengano presi seri provvedimenti. Gli utenti però si sono divisi e mentre c’è chi sta puntando il dito contro Helena, c’è anche chi sta accusando duramente Jessica per via di alcune sue fortissime dichiarazioni.

Attualmente la produzione del reality show non si è ancora espressa e al momento non è ancora ben chiaro cosa potrebbe accadere. Di certo però nel corso della prossima puntata, prevista per mercoledì 8 gennaio, l’argomento verrà affrontato e scopriremo quali saranno le conseguenze.

In attesa di saperne di più però a intervenire in queste ore è stata Deianira Marzano. Stando a quanto rivela l’esperta di gossip, pare che stiano per arrivare dei seri provvedimenti disciplinari per la casa del Grande Fratello. Ma non solo. Deianira infatti parla anche di un televoto flash che potrebbe essere aperto in diretta mercoledì sera.

Potrebbe dunque essere il pubblico a decidere il futuro di Helena e Jessica e di certo in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà. A oggi intanto gli autori del reality show di Canale 5 stanno decidendo il da farsi e solo nel corso della nuova diretta sapremo con certezza cosa succederà.